由台中市工商發展投資策進會、台中市好禮協會及遠東百貨三方攜手打造的「2026台中好禮物產展」，今（16）日起至29日在台中大遠百南棟10樓開賣，吸引許多逛街民眾選購。台中工策會總幹事陳學聖致詞表示，期待台中好禮物產展從全台百貨「店王」大遠百出發，征戰南北，拓展海外，讓更多人分享到台中好禮的美好。
「台中好禮物產展」集結32家榮獲「台中市十大伴手禮」及「好禮標章」的頂尖品牌，現場不僅提供一站式購足道地台中伴手禮的便利體驗，更推出強檔中秋早鳥優惠、滿額抽獎及多元手作活動，預期將引爆暑期觀光與節慶送禮的雙重熱潮。
開展首日，現場氣氛熱烈。台中市副市長鄭照新在工策會總幹事陳學聖陪同下，逐一巡禮攤位並親自品嚐在地特色美食。鄭副市長表示，本次物產展所挑選的32家品牌，皆為「萬中之選」，涵蓋了承襲百年的傳統糕餅、融入在地食材的創新研發，以及結合生活美學與永續概念的文創設計，完整展現了台中產業多元且創新的生命力，消費者無需奔波，即可一次體驗與購足。
工策會總幹事陳學聖指出，工策會近年積極協助優質在地品牌拓展多元通路。此次與遠東百貨體系的首次攜手，是讓深具地方特色的伴手禮直接走進高質感精品百貨的創舉。這不僅能為業者開拓百貨高端消費與企業採購客群，更能藉由暑期黃金檔期與中秋預購潮，協助品牌提前搶佔節慶市場，締造銷售佳績。工策會未來將持續秉持「走出臺中、深耕全臺」的策略，帶領臺中好禮成為送禮自用的首選。
好禮協會王曉薇表示，「臺中好禮」不僅是商品，更是傳遞城市形象與地方文化價值的最佳代言人。感謝工策會的鼎力支持，讓會員品牌能站上百貨公司的指標性平台，直接與消費者接觸，展現匠心職人精神，也為在地企業創造更多合作交流與市場拓展的機會。
遠東百貨商品二部副總經理陳佑任則強調，百貨非常榮幸能作為地方品牌與消費者之間的橋梁，讓民眾在舒適便利的購物環境中，深入了解臺中品牌背後的創業故事，進而帶動城市消費活力與地方經濟。
為回饋消費者支持，活動期間特別推出驚喜好康。除了各品牌祭出超值中秋早鳥優惠外，現場更規劃滿額驚喜抽，凡消費滿額即可獲得抽獎機會（每日限量30份），精選好禮直接帶回家。 活動詳情鎖定「臺中市十大伴手禮-臺中市工策會」官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/）。
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工策會總幹事陳學聖指出，工策會近年積極協助優質在地品牌拓展多元通路。此次與遠東百貨體系的首次攜手，是讓深具地方特色的伴手禮直接走進高質感精品百貨的創舉。這不僅能為業者開拓百貨高端消費與企業採購客群，更能藉由暑期黃金檔期與中秋預購潮，協助品牌提前搶佔節慶市場，締造銷售佳績。工策會未來將持續秉持「走出臺中、深耕全臺」的策略，帶領臺中好禮成為送禮自用的首選。
遠東百貨商品二部副總經理陳佑任則強調，百貨非常榮幸能作為地方品牌與消費者之間的橋梁，讓民眾在舒適便利的購物環境中，深入了解臺中品牌背後的創業故事，進而帶動城市消費活力與地方經濟。