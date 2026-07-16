巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）政府日前宣布關閉「台北經濟辦事處」，中國外交部16日對此表示「高度讚賞」，並稱此舉再次顯示「堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨」。截至目前，我方駐巴紐辦事處官網仍維持正常運作，外交部網站上的館務及領務資訊也尚未更新。
中國外交部16日舉行例行記者會，有媒體詢問巴紐政府宣布關閉「台北經濟辦事處」一事。中國外交部發言人林劍表示，中方對巴紐政府的決定表示高度讚賞，並重申堅持一個中國原則是國際社會的大勢所趨。他也表示，中方願持續與巴紐在彼此核心利益議題上相互支持，推動雙方全面戰略夥伴關係進一步發展。
外交部嚴正抗議 強調駐巴紐代表處持續運作
我方設於首都莫士比港（Port Moresby）的「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟辦事處」轄區為巴布亞紐幾內亞全境，兼理索羅門群島。針對此事，我外交部對此表達嚴正抗議，並表示將持續透過管道與巴紐政府交涉，維護我國權益。
外交部稱：「我方不接受巴紐政府片面宣布的決定。我駐巴紐代表處將持續維持正常運作，並依相關規範維護我國權益及提供國人必要服務。」並表示，外交部並已與理念相近國家聯繫以爭取國際社會關注及支持。外交部並已即召開應變會議，將會同相關部會全面檢視我國與巴紐雙邊合作及經貿往來情形，研議採取必要且適當的應處措施，以維護我國整體利益及尊嚴。
目前台北經濟辦事處的官網仍可正常瀏覽，外交部網站也仍列有該處服務時間、領務資訊、聯絡電話及地址等資料，現任代表為邱陳煜。
台巴曾短暫建交17天 近年改以代表機構交流
巴布亞紐幾內亞與中華民國曾於1995年相互承認國家地位，並於1999年短暫建立正式外交關係，但僅維持17天即告終止。此後雙方改以互設代表機構維持交流，巴紐駐台代表機構則已於2023年關閉。
中國深耕巴紐多年 近年持續擴大經貿與安全合作
中國與巴布亞紐幾內亞自1976年建交以來，雙方持續維持外交關係，近年在經貿、基礎建設、援助及安全合作等領域往來密切。中國也是巴紐重要的投資及援助來源之一，雙方近年並持續深化警務及安全合作，使巴紐成為大洋洲地區地緣政治競逐的重要國家之一。
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外交部嚴正抗議 強調駐巴紐代表處持續運作
我方設於首都莫士比港（Port Moresby）的「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟辦事處」轄區為巴布亞紐幾內亞全境，兼理索羅門群島。針對此事，我外交部對此表達嚴正抗議，並表示將持續透過管道與巴紐政府交涉，維護我國權益。
外交部稱：「我方不接受巴紐政府片面宣布的決定。我駐巴紐代表處將持續維持正常運作，並依相關規範維護我國權益及提供國人必要服務。」並表示，外交部並已與理念相近國家聯繫以爭取國際社會關注及支持。外交部並已即召開應變會議，將會同相關部會全面檢視我國與巴紐雙邊合作及經貿往來情形，研議採取必要且適當的應處措施，以維護我國整體利益及尊嚴。
目前台北經濟辦事處的官網仍可正常瀏覽，外交部網站也仍列有該處服務時間、領務資訊、聯絡電話及地址等資料，現任代表為邱陳煜。
台巴曾短暫建交17天 近年改以代表機構交流
巴布亞紐幾內亞與中華民國曾於1995年相互承認國家地位，並於1999年短暫建立正式外交關係，但僅維持17天即告終止。此後雙方改以互設代表機構維持交流，巴紐駐台代表機構則已於2023年關閉。
中國深耕巴紐多年 近年持續擴大經貿與安全合作
中國與巴布亞紐幾內亞自1976年建交以來，雙方持續維持外交關係，近年在經貿、基礎建設、援助及安全合作等領域往來密切。中國也是巴紐重要的投資及援助來源之一，雙方近年並持續深化警務及安全合作，使巴紐成為大洋洲地區地緣政治競逐的重要國家之一。