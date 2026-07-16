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▲輪椅障礙體驗邀全民關注「運動平權」。（圖／翻攝畫面）

四四南村輪椅障礙體驗賽7月16日正式登場，作為第23屆全國脊髓損傷者運動會的前哨戰，籌備團隊特別把全國運動會的「輪椅障礙體驗賽」搬到四四南村，將公共空間轉化為共融運動場，並且設計多項輪椅挑戰關卡，邀請參與者坐上輪椅，體驗日常移動過程中可能遇到的不同情境。從坡道移動、路面高低差，到需要精準控制方向的轉彎挑戰，每一個關卡都讓參與者重新思考城市環境與無障礙設計的重要性。此次活動希望透過社會影響力及遊戲體驗方式向大眾介紹、整合資源，讓民眾在具備教育意義的價值與基礎下引發共感，進而願意以行動實質參與倡議。Doiiin永續團隊主張，在當前永續思維更加蓬勃發展，政府、企業乃至於組織、個人，社會持續性的關懷與連結，讓資訊、資源相互流通交互影響，在當代是重要的價值。而脊髓損傷就是一個很好的例子，因為好發年紀多是在青壯年時期，同時有超過八成是後天造成的，因此在認識教育的基礎下建構完整的社會支持系統就顯得格外重要。台北101董事長賈永婕以倡議者身分出席活動時表示，「運動帶給人的不只是健康，更是一種突破自我、建立自信的力量。」台北101作為國際地標，持續發揮地標影響力，攜手各界推動友善共融環境，讓每個人都能平等參與運動、自在融入城市生活。台北市政府體育局局長游竹萍特別指出，「運動平權」不只是提供運動場地或設備，更重要的是打造一個讓不同身體條件的人都能安心參與、自在運動的環境。脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興表示，「許多人認為脊髓損傷後最大的挑戰來自於身體限制，但事實上，真正的障礙往往來自於環境與社會認知。」對許多輪椅使用者而言，運動不只是鍛鍊體能，更是重新建立自信、重返社會的重要途徑。「障礙運動場的建置更是提醒我們不該置身事外。」Doiiin永續媒體執行長謝翔宇提到，活動目的並非讓民眾感受「不方便」，而是希望透過體驗建立理解，讓更多人知道「運動平權」，真正影響身心障礙者參與社會的因素，往往不是身體本身，而是環境是否提供公平參與的機會。推動運動平權並不是為特定族群爭取特殊待遇，而是希望每個人都能擁有平等參與運動的機會。除了輪椅障礙體驗賽外，活動也同步響應今年於桃園10月底登場的「第23屆全國脊髓損傷者運動大會」，邀請社會大眾持續關注輪椅運動發展，為身障運動員加油。「城市共融在臺北」四四南村，7月17日（五）至7月19日（日），每日10:30－17:00，在台北信義區四四南村（中央廣場），活動完全免費，自由體驗。