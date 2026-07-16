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民意炸鍋：為何烏克蘭人對「換將」感到憤怒？

烏克蘭近日加大對俄羅斯的遠程攻擊力道，給莫斯科造成不小壓力。然而，就在戰局看似有所斬獲的同時，基輔政壇卻掀起人事地震。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在最新一波內閣改組中，解除了國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）的職務。由於費多羅夫在軍隊與民間享有極高聲譽，且主導了烏克蘭的無人機研發與生產，此舉迅速在烏克蘭激起民眾反彈與批評。費多羅夫在社群媒體發文證實自己離職的消息，「能以國防部長的身份為烏克蘭人民服務，是我莫大的榮幸」。隨後，費多羅夫列舉了自己六個月任期內的主要政績與遺憾，其中包括成功切斷俄軍的星鏈（Starlink）系統、重創俄軍在克里米亞占領區的後勤補給鏈，以及推動了一項「雖不討好但極其重要」的軍事改革計畫。綜合媒體報導，外界高度關注，為何在抗俄關鍵時期，澤倫斯基會撤換這位表現亮眼的國防部長？有消息指出，撤職的催化劑在於徵兵動員問題，以及費多羅夫與烏克蘭軍隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）之間存在結構性矛盾。擁有科技新創背景的費多羅夫，主張以「不對稱戰力、創新速度與扁平化組織」來改造國防部。然而，這種新式的改革作風，與作風傳統的總司令瑟爾斯基產生了嚴重摩擦。費多羅夫坦言，自己未能完全將國防部重組為符合北約（NATO）標準與「常理」的組織。他遺憾地表示，「新結構雖然已經建立，許多冗員也被裁撤...但面對那些阻礙變革的人，我應該更果斷地予以解雇」。據烏克蘭媒體報導，澤倫斯基在執政黨的內部會議上承認了費多羅夫與瑟爾斯基的不和，甚至透露「理想情況下兩人都應該被撤換」，但坦言目前無法這麼做。費多羅夫的下台在烏克蘭民間激起強烈不滿。在執掌國防部之前，費多羅夫於2019年至2026年1月曾長期擔任烏克蘭副總理兼數位轉型部長。他是烏克蘭數位戰略的推手，其開發的民政服務系統「Diia App」極大地簡化了烏克蘭長期為人詬病的官僚流程。自俄烏戰爭爆發以來，他更是烏克蘭無人機自主研發、量產以及軍事科技升級的關鍵人物。他近期發起的「將克里米亞變成孤島」行動，精準打擊了俄軍在南部的後勤動脈，戰功顯赫。許多烏克蘭民眾與公民團體認為，澤倫斯基是「為了聽話的政客，而趕走了真正有效率的政務官」。社群媒體上已出現串聯，呼籲民眾於在基輔發起和平示威，向總統抗議「永無止境的內閣洗牌與政治酬庸」。烏克蘭智庫專家布隆朱科夫（Artem Bronzhukov）指出，在對抗像俄羅斯這樣實力強勁的敵人、且國家正在進行大規模戰爭之際，國防部長如此頻繁的人事更迭是「不正常的」。隆朱科夫強調，費多羅夫在短短幾個月內顯著改善了前線及後方的局勢，因此不僅獲得西方盟友的支持，也受到社會進步人士的信任。