我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉舒華（左）與三五好友在課餘時間一起出遊，當時的她穿著最流行的棒球外套，身材高挑的舒華在人群中頗為突出。（圖／讀者提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

▲葉舒華（左2）就讀富岡國中時期與同學聚餐留影，五官已與現在十分神似。（圖／讀者提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

▲葉舒華（右）就讀富岡國中時期與閨蜜一同出遊留影，脂粉未施的她，清秀氣質藏不住。（圖／讀者提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

南韓人氣女團(G)I-DLE（現更名為i-dle）台灣成員葉舒華，以清新氣質和高顏值擄獲大批粉絲。《NOWnews今日新聞》獨家取得一組葉舒華國中時期從未曝光的私照，照片拍攝於她就讀桃園富岡國小、富岡國中時期，當時與一群好友相約外出逛街、聚餐，留下多張青春合影，也讓粉絲一窺她出道前最真實、青澀的模樣。照片中，年約13歲的葉舒華留著一頭烏黑長髮，穿著紅白色棒球外套、黑色褲襪與帆布鞋，站在人群中格外搶眼。雖然臉上仍帶著學生時期的稚嫩感，但五官輪廓已經相當立體，與如今活躍於韓國演藝圈的模樣幾乎沒有太大差別，只是多了幾分青春青澀。此外身高161公分的葉舒華，在國中時期就已比身旁好友高出半顆頭，不論是站著合照或對著鏡子自拍，都十分顯眼，也能看出她從小就是人群中的焦點。這組珍貴照片也記錄下她學生時代最單純的回憶，包括與同學相約聚餐、抱著大型玩偶開心合照，以及一群好友站在街頭留下紀念。雖然當時的她還沒有踏入演藝圈，卻已展現出自然大方的鏡頭感，不少照片至今看來仍散發清秀氣質。如今葉舒華已成為國際知名女團成員，活躍於歌壇及綜藝節目，這批從未曝光的國中私照，也讓粉絲看見她一路走來「從小美到大」的成長軌跡，更印證她天生出眾的外貌與氣質，早在學生時期就已相當吸睛。