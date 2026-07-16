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▲風箏遨遊天空白天夕陽都好拍。(圖／高市府觀光局提供)

▲7月25日將於鍾愛之門沙灘舉辦狂歡DJ秀。(圖／高市府觀光局提供)

高市府觀光局將於7月25日至8月2日連續兩週星期六、日，在旗津海水浴場鍾愛之門周邊舉辦「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」。2隻35公尺巨型鯨魚風箏將首度亮相，還有各式海洋主題風箏、夜間風箏展演、火舞秀、狂歡DJ秀、親子互動活動及9座氣墊水樂園等豐富內容。觀光局長高閔琳表示，高雄暑假代表性活動「旗津風箏節」是全台少數可以從白天嗨玩到夜晚的大型風箏展演活動；白天有壯觀海洋主題風箏翱翔天際和氣墊水樂園，夜晚則有夢幻夜光風箏、精彩火舞和DJ音樂演出。誠摯邀請大家放慢腳步、在旗津住一晚，感受不同時段的港灣魅力。觀光局表示，今年活動最大亮點為全台首度亮相的2隻35公尺巨型鯨魚風箏，搭配魟魚、章魚、海龜及各式海洋生物造型風箏，共同打造壯觀的海洋天空展演。活動期間於每個週日夜晚，皆安排精彩火舞表演；週六則推出不同主題活動，7月25日於鍾愛之門沙灘舉辦狂歡DJ秀，8月1日邀請糖果星球姐姐帶來唱跳互動及趣味泡泡秀。此外，氣墊水樂園也同步登場，今年特別規劃4座戲水氣墊、2座大型氣墊遊具及3座機械遊樂設施，共9座遊樂設施；期盼讓親子盡情玩水消暑，讓孩子放電、大人也能輕鬆同樂。觀光局補充，7月25日活動當天，只要穿著海洋生物元素服飾，即可參加親子闖關活動，完成挑戰即可獲得限量小水槍。8月1日則推出旗津美食打卡活動，只要至指定景點完成3處拍照打卡，即可兌換限量400份「津讚券」，品嚐旗津在地特色美食。此外，現場也規劃「DIY手作風車」、「海陸動物造型紙箱拍拍樂」及「碰碰泡泡球」等親子體驗活動，即日起即可至「FUN旗津」Facebook粉絲專頁預約報名，名額有限，額滿為止。