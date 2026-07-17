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黑崎一護率死神隊長登場 破面角色也參戰

▲《BLEACH 死神》主角黑崎一護身穿死霸裝，確定參與《碧藍幻想》合作活動。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

活動7月22日開跑 完整玩法前一天揭曉

▲六番隊隊長朽木白哉以隊長羽織造型亮相。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲十番隊隊長日番谷冬獅郎。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲十番隊副隊長松本亂菊。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲十一番隊隊長更木劍八。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲涅繭利於《碧藍幻想》聯名活動中的角色造型曝光。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲涅繭利的副官涅音夢也將在本次合作劇情中登場。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲「第6十刃」葛力姆喬．賈卡傑克。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲妮莉艾露．杜．歐德修凡克以全新繪製造型進入《碧藍幻想》的空之世界。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲妮露的夥伴佩謝．卡迪謝以招牌姿態亮相。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲妮露的夥伴唐多恰卡．畢爾斯坦確認現身本次聯名活動。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

▲虛圈角色巴瓦巴瓦也將跟著妮露一行人進入合作活動。（圖／翻攝自《碧藍幻想》）

社交遊戲《碧藍幻想》即將與熱門動漫《BLEACH 死神 千年血戰篇》展開合作，推出期間限定活動「BLEACH ECHOES IN THE BLUE HOLLOW」，官方搶先公開黑崎一護、朽木白哉、日番谷冬獅郎及更木劍八等多名登場角色，活動將於7月22日正式開跑。本次合作集結《BLEACH 死神》多名人氣角色，率先曝光的陣容包括黑崎一護、朽木白哉、日番谷冬獅郎、松本亂菊、更木劍八、涅繭利與涅音夢，角色配音同樣由森田成一、置鮎龍太郎、朴璐美、松谷彼哉、立木文彥、中尾隆聖及釘宮理惠等原班聲優擔任。除了護廷十三隊成員，破面陣營也將進入《碧藍幻想》的空之世界，包括葛力姆喬．賈卡傑克、妮莉艾露．杜．歐德修凡克，以及佩謝、唐多恰卡和巴瓦巴瓦等角色都已確認現身。不過官方目前僅表示上述人物會於活動中登場，哪些角色能夠正式加入玩家隊伍，仍有待後續公告揭曉。「BLEACH ECHOES IN THE BLUE HOLLOW」預計於日本時間7月22日17時開始，持續至8月3日20時59分，換算台灣時間為7月22日16時至8月3日19時59分。官方也預告，活動劇情、獎勵、可操作角色及取得方式等詳細資訊，將於7月21日公開。從目前公開的角色陣容來看，合作內容不只聚焦主角黑崎一護，也涵蓋護廷十三隊與虛圈相關人物，可能將《BLEACH 死神 千年血戰篇》的戰鬥設定，與《碧藍幻想》的騎空冒險世界結合，推出全新原創合作故事。