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英格蘭在2026美加墨世界盃4強戰以1：2遭阿根廷逆轉，無緣晉級決賽，讓全英球迷心碎。身為英格蘭足總主席、也是知名足球迷的威廉王子（Prince William）賽後也在社群平台發文，坦言自己非常失落，鼓勵球員抬起頭。外媒也指出，威廉王子原本若英格蘭晉級決賽，將赴美國紐澤西觀戰，如今隨著三獅軍團出局，這項行程也確定不會成行。英格蘭本場原本在第55分鐘靠戈登（Anthony Gordon）破門取得領先，但阿根廷在比賽最後階段展開反撲，先由恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）追平，第90+2分鐘再靠勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martinez）完成絕殺，最終以2：1逆轉晉級決賽。賽後，威廉王子透過社群平台向英格蘭隊喊話。他形容這場失利令人非常心碎，但仍感謝球員與教練團整屆賽事的努力，也肯定這支英格蘭隊踢出令人驕傲的表現。威廉王子長年關注英格蘭足球，也常在大賽期間公開支持三獅軍團。外媒報導指出，他先前曾透露，如果英格蘭能闖進本屆世界盃決賽，自己可能會前往美國觀戰。本屆世界盃決賽將於紐約紐澤西體育場登場，原本英格蘭距離決賽只差一步，但最終遭阿根廷逆轉淘汰。隨著英格蘭無緣冠軍戰，威廉王子赴美看決賽的計畫也不會實現。雖然英格蘭再次倒在大賽後段，但威廉王子仍鼓勵球員抬起頭。他認為，英格蘭球員已經付出所有，也讓全國球迷感到驕傲，這支球隊本屆世界盃的表現仍值得肯定。