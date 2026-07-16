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海神狀元籤：賀丹

▲賀丹父親是非裔美國人，母親臧珍卓則是臺灣人。他不僅擁有優異的學術背景，畢業於康乃爾大學農業和生命科學學院，在籃球場上的表現更是年年進化。（圖／記者陳昱慈攝）

戰神榜眼籤：吳志鍇、特攻探花籤：

郭嘉安

▲臺北台新戰神則用榜眼籤選進在PLG選秀中受到領航猿青睞的吳志鍇，也讓外界開始猜測他究竟會選擇哪個聯盟、哪支球隊。（圖／記者陳昱慈攝）

2026年TPBL選秀完整名單

順位 球團 第一輪 第二輪 第三輪 1 高雄全家海神 賀丹 陳廷霖 結束指名 2 臺北台新戰神 吳志鍇 結束指名 - 3 新北中信特攻 郭嘉安 馬友程 結束指名 4 新竹御嵿攻城獅 傅友 張庭瑋 結束指名 5 桃園台啤永豐雲豹 結束指名 - - 6 新北國王 潘偉傑 結束指名 - 7 福爾摩沙夢想家 結束指名 - -

2026年TPBL台灣職業籃球大聯盟新人選秀會於今（16）日隆重登場，本屆總計有28名來自海內外的籃壇新星通過資格審核。其中最受外界矚目的焦點，無疑是畢業於美國常春藤名校康乃爾大學、擁有極高人氣的混血明星後衛賀丹（Adam Hinton）。最終高雄全家海神不負眾望用狀元籤選進賀丹，臺北台新戰神則用榜眼籤選進在PLG選秀中受到領航猿青睞的吳志鍇，探花則是來自國立體育大學的郭嘉安。現年23歲、身高194公分、體重100公分的賀丹，父親是非裔美國人，母親臧珍卓則是臺灣人。他不僅擁有優異的學術背景，畢業於康乃爾大學農業和生命科學學院，在籃球場上的表現更是年年進化。今年5月，康乃爾大學特別為他頒發年度突破選手獎，他在大四賽季出賽28場，繳出場均12.5分、3.1籃板及1.9助攻的優異成績，為常春藤盟校生涯劃下完美句點。對於台灣球迷而言，賀丹早已不是陌生面孔。2023年他與弟弟賀博（Robert Hinton）返台代表中華白隊出征威廉瓊斯盃。隨後他於2025年正式入選中華男籃12人名單，出征亞洲盃籃球賽。在對陣約旦的關鍵戰役中，賀丹全場狂飆18分、4籃板，不僅賽後獲選優秀球員，更是中華隊重返亞洲盃8強的頭號功臣。臺北台新戰神則用榜眼籤選進在PLG選秀中受到領航猿青睞的吳志鍇，也讓外界開始猜測他究竟會選擇哪個聯盟、哪支球隊。中信特攻用探花籤選進來自國立體育大學的郭嘉安。接下來攻城獅在首輪第四順位選進旅美、來自西維吉尼亞理工學院的傅友；來自健行科技大學的潘偉傑則在首輪第六順位受到新北國王青睞。雲豹以及夢想家則是在首輪就放棄指名，今年沒有選進任何新秀。次輪海神、特攻以及攻城獅持續進補，各自選進高雄在地、來自義守大學的陳廷霖、台北市立大學的後衛馬友程，以及來自西方學院的旅美球員張庭瑋。戰神以及新北國王都在次輪結束指名。