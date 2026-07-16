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黃士修吐槽：沈伯洋想當局處首長、蘇巧慧想當發言人

2026新北市長選戰逐漸白熱化，新台灣國策智庫今（16）日公布最新民調，結果顯示，民進黨參選人蘇巧慧支持度為40.2%，國民黨參選人李四川則為40.0%，雙方僅相差0.2個百分點，幾乎平分秋色。對此，政治評論員黃士修指出，蘇巧慧團隊犯下最大錯誤，就是跟台北市長參選人沈伯洋綁在一起，代誌真的有點大條。黃士修表示，李四川剛宣布參選時，民進黨的民調顯示，蘇巧慧領先0.4%，綠營私下便質疑，今年的候選人有點弱？黨部放這份內參，什麼意思？派一個靠爸族選，就別靠北。他個人認為，蘇巧慧表現還行，但團隊犯的最大錯誤，是跟沈伯洋綁在一起，沈這個人聲量大、爭議也大，明明家裡是五分埔地主，但腦袋不知裝什麼，一整個跟台北脫節。黃士修指出，李四川跟台北市長蔣萬安主打「雙北共治」，這對雙北市民是很自然的；蘇巧慧偏嘴瓢，稱「新北不是別人的細漢」，沈伯洋接連便是難懂的話，什麽「雙北共治是由上而下」，什麽「生態系」之類，引得眾人都鬨笑起來，店內外充滿了快活的空氣。前陣子，媒體人吳子嘉才罵，蘇巧慧淪為沈伯洋的細漢，他戳得很合理。「要選台北市長的沈伯洋，去戰市府官員殷瑋；要選新北市長的蘇巧慧，去當沈伯洋的嘴替。」黃士修狠酸，所以其實，沈伯洋想當局處首長，蘇巧慧想當發言人，早說不就完事了。他直言，大家都知道，川伯是老實人，不像他講話那麼機巴；但連李四川都吐槽，「她跟沈伯洋一樣喔」，代誌真的有點大條。