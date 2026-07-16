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▲H2O hotel打造「Summer & Bikini 泳夏派對」。(圖／H2O Hotel提供)

▲限定特調「盛夏莓人魚」與「海風迎面萊」，兩款夢幻的沁涼飲品，雙雙搭上限量美人魚造型吸管。(圖／福容高雄店提供)

暑假旅遊旺季正式展開，H2O Hotel水京棧國際酒店推出一系列夏日限定活動，從適合親子同樂的「夏日星球冒險」，到大人專屬的「泳夏派對」，結合住宿、美食、泳池與娛樂體驗，打造日夜皆精彩的城市度假氛圍。福容高雄店「美人魚Fun暑假」活動開跑，全新升級的真人美人魚秀，7到9月登場。H2O hotel攜手台灣在地品牌 muiiswim、美膚娜娜及KLOWER PANDOR，7月25日及8月22日，打造今夏高雄最受矚目的「Summer & Bikini 泳夏派對」，將以精彩人魚秀揭開派對序幕，並邀請到DJ米特超人打造最嗨城市派對，除此之外，派對當天將舉辦水上運動會，品牌更是加碼凡是入場即贈海洋友善防曬乳乙份。除了夜晚限定的成人派對，H2O同步推出「夏日星球水上冒險」即日起至8月31日暑期特別活動，期間每週五、六下午4點半邀請到「潘朵拉星球美人魚族」不僅是表演更是會與小朋友展開水槍大作戰，緊接著下午5點半登場的「太空夜間水運會」設計投籃挑戰賽、計時賽或水上籃球賽等趣味賽制，優勝者更可獲得全新開幕餐廳打狗熱200元現金抵用券；此外，酒店同步推出「遨遊太空」集章護照活動，集滿即可參加抽獎，有機會獲得泳夏派對入場券及打狗熱現金抵用券。福容高雄店首度和「默美」美人魚團隊合作，空靈的美人魚在波光粼粼的水面悠遊穿梭，隨著精心設計、編排的燈光與音樂優雅擺尾。現場的大朋友、小朋友們還能近距離與人魚互動合影，留下美好難得的紀念。演出自即日起展開，每逢隔週六、日安排3場次，活動持續到9月20日止。除了精采的視覺饗宴，味蕾饗宴也不可少，1樓田園咖啡廳在「美人魚Fun暑假」活動期間，推出期間限定特調「盛夏莓人魚」與「海風迎面萊」，兩款夢幻的沁涼飲品，雙雙搭上限量美人魚造型吸管。同步推出「仲夏芒chill下午茶」雙果饗宴，精選芒果塔、芒果巴斯克、開心果蛋糕、杜拜開心果塔、焦糖烤布丁及精選飲品，打造豐富的雙人英式下午茶時光，即日起供應至9月30日。欣賞完夢幻人魚秀，不妨安排一趟港都漫旅，高雄福容大飯店今夏推出「夏日輕旅，3天2夜住房」專案，另外還有好評延長再加碼，入住高雄港景第一排「暑你最鳥仲夏遊」一泊二食住房專案，兩項住宿專案優惠自即日起至9月30日為止。