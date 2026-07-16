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海漂豬恐與氣候有關 金門縣防疫所：全面完成消毒

今年首例海漂豬非洲豬瘟陽性 半徑10公里內豬場列管制健康訪視對象

擴大暫停金門豬肉、加工品輸往台灣本島、離島 連一週沒疫情才可解除管制

非洲豬瘟中央災害應變中心今（16）日表示，農業部防檢署於7月14日下午接獲海巡署通報，金門縣金湖鎮新頭沙灘發現1頭海漂豬隻屍體。金門縣防疫所接獲通報後，立即派員前往現場採樣，檢驗確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，並依標準作業程序就地完成焚燒掩埋處理，同時針對周邊環境進行全面清潔消毒。非洲豬瘟中央災害應變中心說明，金門縣金湖鎮新頭沙灘發現1頭海漂豬隻屍體，經採集檢體並親送農業部獸醫研究所檢驗，經即時定量聚合酶鏈反應（q PCR）檢測結果確認為「非洲豬瘟病毒核酸陽性，目前正進一步進行病毒基因序列分析與比對。應變中心指出，此次海漂豬事件可能與近日氣候條件高度相關，受到日前巴威颱風外圍環流及海流影響，金門地理位置鄰近中國大陸福建省、廈門市及九龍江等主要出海口。應變中心提到，研判豬隻屍體可能隨強風及海流漂抵金門岸際。金門縣防疫所已針對與該豬隻接觸的人員、車輛及器械完成全面消毒，防檢署也持續與海巡署密切合作加強岸際巡查。應變中心說明，自107年起迄今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例累計21例，去年發生2例、本案例為今年首例。為因應此次海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣防疫所依標準程序將發現地點半徑10公里內共25場養豬場列為管制健康訪視對象，於今日已完成所有豬場健康訪視工作，確認全部豬隻健康均良好。另依《動物傳染病防治條例》規定，農業部表示，原已公告禁止金門活豬輸往台灣本島及其他離島。為強化風險控管，今日再公告擴大暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1週無疫情發生，始得解除相關管制措施。亞洲地區非洲豬瘟疫情依舊嚴峻，應變中心說，政府將持續透過跨部會合作機制，強化邊境防檢疫及國內監測措施，並提醒國人出國旅遊切勿違規攜帶豬肉及其他動植物產品返臺，以免受罰；同時呼籲養豬場持續落實生物安全管理，包括人員及車輛門禁管制、進出消毒、場區環境清潔及定期清潔消毒等措施，共同守護我國養豬產業安全，嚴防非洲豬瘟入侵。