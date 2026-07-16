我是廣告 請繼續往下閱讀

金門金湖鎮新頭沙灘前天發現一具海漂豬隻屍體，行政院長卓榮泰今（16）日表示，當天即進行檢體採樣、屍體燒燬及現場消毒，獸醫所在接獲檢體後進行qPCR檢測，於稍早確認為「非洲豬瘟陽性」。面對疫情威脅，在確認陽性的第一時間，立即啟動最嚴格的跨部會防線，強調防疫視同作戰，政府跨部會團隊將以最高效率及公開透明的態度全面嚴防，請全台的豬農與國人同胞放心，政府會全力守護台灣的國產豬肉安全，「我們一起挺過考驗！」卓榮泰表示，面對疫情威脅，在確認陽性的第一時間，立即啟動最嚴格的跨部會防線。第一，邊境嚴防死守，已洽請海巡加強巡檢嚴防走私，另由防檢署高雄分署加強金門邊境檢疫工作。第二，即刻排查圍堵，責請金門縣防疫所，本日針對本案海漂豬半徑10公里內豬場（計25場）進行訪視，已確認全部豬隻健康情形良好。第三，資訊公開透明，獸醫所刻正進行病毒序列分析，相關檢測結果與防疫資訊，在第一時間向國人與媒體完整公布。最後則是全面阻斷傳播，公告金門豬肉及加工肉品禁止輸往台灣本島及其他離島1週。卓榮泰強調，防疫視同作戰，政府跨部會團隊在發現、檢驗、到啟動管制的每一個環節，都以最高效率及公開透明的態度全面嚴防。請全台的豬農與國人同胞放心，政府會全力守護台灣的國產豬肉安全，「我們一起挺過考驗！」