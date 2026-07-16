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美國財政部15日震撼宣布，美國鑄幣局已開始生產一款印有現任總統川普肖像的1美元金色硬幣，作為慶祝美國建國250週年的紀念幣款，預計最快今年秋季正式發行。不過，這項決定隨即引發外界強烈質疑，因為根據美國聯邦法律，美國貨幣原則上不得使用任何在世者的肖像，這場爭議也讓一枚原本應該象徵團結的紀念幣，意外掀起法律與政治風暴。根據財政部公布的最新版本，這枚硬幣正面刻有川普肖像，上半部刻著「LIBERTY（自由）」字樣，下半部標示「1776－2026」年份，中央則印有美國貨幣常見銘文「IN GOD WE TRUST（我們信仰上帝）」；背面則印有美國國徽圖案。財政部長貝森特在社群平台X發文表示，這枚硬幣「頌揚美國價值的力量，以及國家致力為所有人守護自由的承諾」。值得注意的是，硬幣材質並非外界原先預期的純金打造，而是採用一般金屬搭配金色表面處理，與今年稍早獲美國美術委員會核准的版本略有出入。這款硬幣之所以引發爭議，關鍵在於美國聯邦法律明訂，貨幣不得出現在世者肖像。財政部主張，這項發行是依據2020年通過的《流通紀念幣重新設計法》，該法允許鑄造「象徵美國建國250週年」主題的1美元硬幣；但CNN等外媒直指，財政部實際上是刻意將這枚硬幣定位為「紀念收藏幣」而非「流通貨幣」，藉此規避相關法律限制，這個操作手法被外界批評形同鑽法律漏洞。事實上，除了原文提到的規定，另有兩條法律同樣構成爭議：1866年的《塞耶修正案》禁止任何在世者肖像出現在貨幣上；2005年的《總統1美元硬幣法》也明訂，總統1美元紀念幣不得出現在世或卸任未滿2年的總統肖像。面對這項爭議，奧勒岡州居民詹姆斯．里克赫今年3月已自行提告至聯邦地方法院，要求阻止硬幣生產。今年6月，川普首任任內任命的法官凱琳．伊梅古特裁定，里克赫因無法證明自己會受到「個人損害」而不具訴訟資格，因此駁回訴訟；不過法官並未就硬幣本身是否違法做出實質裁決，等於這項法律爭議至今仍懸而未決，未來不排除有其他具訴訟資格者提起新一輪法律挑戰。值得一提的是，POLITICO去年10月取得的早期設計草案顯示，原始版本其實更具爭議性——川普肖像同時出現在硬幣正反兩面，背面甚至畫著他高舉拳頭、周圍寫著「FIGHT FIGHT FIGHT」字樣，呼應他2024年遭遇的那次暗殺未遂事件。如今公布的正式版本已明顯收斂，拿掉了這個高爭議性畫面，改以較為溫和的美國國徽圖案取代。回顧美國貨幣史，唯一一位在世時就登上貨幣的總統，是1926年為慶祝美國建國150週年發行的半美元紀念幣，當時的總統卡爾文．柯立芝與國父華盛頓並列於幣面，但那是在完全不同的法律授權框架下核准的特例，與這次川普硬幣所引發的法律爭議性質並不相同。這起事件後續是否會引發新一輪訴訟或國會關注，仍有待觀察。