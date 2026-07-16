我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典「純粹原味乳酪蛋糕」推出父親節限定烙印版。(圖／起士公爵提供)

▲亞尼克推出最大降溫企劃「夏日涼感薄巧派對」共計7款期間限定甜點登場。(圖／亞尼克提供)

▲起士公爵推出全新限定「琥珀烏龍乳酪蛋糕」。(圖／起士公爵提供)

▲全新升級的《酪梨芒果甘露》以台灣當季酪梨為主角。(圖／麻古茶坊提供)

迎接盛夏與父親節檔期，品牌接連推出期間限定新品，從巧克力甜點、乳酪蛋糕到水果系手搖飲，以季節風味與節慶限定搶攻消費者味蕾。生乳捲名店亞尼克推出最大降溫企劃「夏日涼感薄巧派對」，共計7款期間限定甜點登場，父親節系列蛋糕同步上架。起士公爵推出全新限定「琥珀烏龍乳酪蛋糕」，經典「純粹原味乳酪蛋糕」也有父親節限定烙印版。以「果粒入茶」作為品牌核心的麻古茶坊，迎來品牌18週年，全新升級的《酪梨芒果甘露》以台灣當季酪梨為主角、搭配鮮切芒果丁、自製綠茶凍，詮釋「果粒入茶」的層次魅力。亞尼克即日起至9月30日推出「夏日涼感薄巧派對」以薄荷與巧克力協奏出各式風味。「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」，以北海道奶霜加入雙倍份量的薄荷醬，打造極致覺醒的清涼；「薄荷巧克力派」品嘗滿滿巧克力脆片下交織薄荷奶霜涼感層次；「薄荷巧克力蛋糕」演繹醇厚濃巧配上冰涼薄荷的絕妙美味；而人氣回歸的「薄荷巧克力黑酷曲」則是盡享薄巧風味鬆軟蛋糕的入口即化。亞尼克今年父親節打造酷酷又可愛的動感老爸，新品「酷酷歐多桑」造型蛋糕，從髮型、眼神都是師傅巧手打造，將經典原味生乳捲化身成家裡永遠的歐多桑。「薄荷巧克力蛋糕」則以義大利薄荷醬與比利時巧克力共同打造迷人的清涼風味，冰涼清新與醇厚可可在舌尖交織。以上兩款指定父親節蛋糕即日起至7月31日預購即享優惠。今年父親節，起士公爵推出全新限定「琥珀烏龍乳酪蛋糕」，以台東紅烏龍與有機紅玉紅茶交織濃郁乳酪，再搭配用白桃果泥浸漬的台灣水蜜桃乾，讓茶香、果香與乳香層層堆疊，打造成熟而不甜膩的風味層次。除了茶香新品，今年同步推薦人氣「杜拜巧克力熟成巴斯克」，將比利時黑巧克力、開心果醬與酥脆卡達伊夫絲層層堆疊，打造外層微焦、蛋糕體濕潤綿密的豐富口感；經典「純粹原味乳酪蛋糕」也推出父親節限定烙印版，「爸氣十足」獻給一路默默守護家庭的爸爸，「我愛阿公」則將最直接的愛送給家中最溫暖的長輩。父親節限定系列蛋糕即日起於起士公爵官網及全台門市開放預購。麻古茶坊全新升級的《酪梨芒果甘露》以台灣當季酪梨為主角、搭配鮮切芒果丁、自製綠茶凍。麻古茶坊表示，研發團隊走訪台灣果園，反覆測試不同品種的熟成階段，挑選出最適合製作冰沙的酪梨，完整呈現酪梨香濃不膩、滑順順口、自然原味的口感；並導入三段甜度設計，讓消費者可依喜好調整甜感，兼顧水果風味與飲用體驗，展現麻古持續精進水果飲品的研發實力。未來也將持續以「果粒入茶」作為品牌核心，透過更成熟的研發思維與持續創新，為每一種水果找到更好的喝法，陪伴更多消費者感受水果與生活之間的美好連結。