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中央災害應變中心依最新監測資料及氣象情資研判，今（16）日下午3時正式發布萬里溪堰塞湖紅色一級警戒。經濟部水利署表示，已全面提升防災應變作為，另第九河川分署同步完成防汛整備、人員及機具預布，並啟動24小時全天候警戒監測，持續掌握堰塞湖、集水區降雨及下游河道變化，與中央災害應變中心、地方政府及相關防救災單位密切協調應變，全力降低災害風險。水利署第九河川分署表示，為降低萬里溪堰塞湖可能溢流對下游造成影響，日前在有限時間內日夜趕辦完成各項緊急防洪整備工程，包含林田山堤防、森榮1號堤防、鳳林1號堤防及鳳林2號堤防等加高加固；亦於山興堤防拋放混凝土塊加強堤前坡及基腳防護，並於箭瑛大橋預布移動式抽水機，完成各項緊急防洪整備工作。配合紅色警戒發布，水利署已要求馬太鞍溪萬榮堤防第二道防線各施工工區，立即停止河道作業，人員及施工機具全面撤離河道，同時啟動應變小組外勤巡防組、抽水機組及搶修險開口契約廠商人員及機具預布，全力提升河道防洪保護及緊急應變能力。目前維持24小時全天候戒備，持續透過CCTV、水位站及雨量站等設備監測水情變化，加強與相關防救災單位橫向聯繫，滾動檢討各項應變措施，確保第一時間掌握災情並迅速處置。後續將持續密切掌握堰塞湖情勢，俟堰塞湖溢流後，立即啟動河道巡查及UAV航測及空拍作業，全面檢視河道沖淤變化情形，並依實際狀況啟動應變作業，同時辦理堤防、護岸等河防構造物安全檢查，確保河防設施功能正常。紅色警戒期間，請民眾切勿進入萬里溪及下游河川警戒區域，包含河床、高灘地、河川便道等，並配合各項管制及警戒措施，避免因河川水位快速變化發生危險。水利署及第九河川分署將持續密切監控堰塞湖及河道情勢，滾動檢討各項應變措施，全力守護民眾生命財產安全。