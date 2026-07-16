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中聯致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安日前呼籲總統賴清德召開國安會議，但北市議員苗博雅起底，台北市的食品安全委員會，蔣萬安上任迄今15次開會，竟然缺席11次，缺席率73%。蔣則解釋，北市府有太多任務分組會議，如果有重大食安事件，當然親自主持召集，但苗博雅則指出，寶林茶室中毒案，當時的臨時食安會，蔣萬安也請假。蔣萬安今天赴台北市議會進行施政報告時提及近期中聯致癌油事件，表示市府團隊秉持從速、從嚴原則，在第一時間全面下架、追查流向、設置查詢專區即時公開資訊，目前完成165家下游業者清查，並預防性下架超過7萬公斤的問題油品及再製食品。蔣萬安說，食安仰賴中央、地方攜手合作，他建議中央跟進北市府，公布下游名單、設置查詢專區，並放棄使用問題油品含量達20%加工品才須下架的標準，同時呼籲總統賴清德儘速召開國安會議，整合跨部會資源，全速處理此危機，一同面對問題、解決問題。社民黨北市議員苗博雅質詢時指出，蔣萬安呼籲總統召開國安會議，但北市府設有食品安全委員會，蔣萬安作為召集人，任內15次開會有11次缺席，缺席率73%，「你這樣還叫別人去開會？為何缺席率這麼高？」蔣萬安解釋，市府都有做好分工，因為有太多任務分組的會議，所以都會有主責副市長或秘書長。苗博雅則說，她知道局處要分工，但根據法規就是蔣萬安是召集人，如果都是局處分工，那何必府級食安會？蔣萬安則說，如果發生重大的食安事件，當然是由他親自主持來召集，而且我們也設立了食安官，會全面掌握；不過苗博雅隨即稱，他開過一次食安臨時會，為了因應檢討寶林茶室中毒案六人死亡，還有王品集團中毒案，這個臨時食安會蔣萬安也請假，「你哪有去？你請假啊！我會議記錄都查得一清二楚啊！還有什麼重大事件你都親自主持？」苗博雅直言，蔣萬安要求別人前應先檢討自己，不要求出席率100%，但缺席率73%真的太誇張，且這次毒油風暴，中央、地方都沒有主動查到，業者主動送驗才查到，大家都有責任檢討。蔣萬安則說，北市府在第一時間就做了各項稽查跟預防性下架，共重要市府沒有蓋牌、沒有護航，一切公開透明，照既有機制，絕對讓民眾有知的權利。蔣萬安則說他不會蓋牌、護航、神隱，中央承受不了輿論才公布，「這不是蓋牌什麼是蓋牌？」，苗博雅則說，蔣萬安時常檢討別人，對自己份內事情卻疏忽，大家各司其職，各自把事情做好，今天議員就是檢驗市長。兩人在質詢時間結束後仍持續對嗆一分鐘，直到議長戴錫欽制止要求互相尊重。