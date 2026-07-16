我是廣告 請繼續往下閱讀

▲青安2.0與3.0方案比較。（圖／財政部提供）

▲青安貸款3.0七項貸款對象及資格條件維持與青安貸款2.0相同。（圖／財政部提供）

▲新青安3.0方案新增條件。（圖／財政部提供）

▲青安3.0方案新增條件。（圖／財政部提供）

▲青安3.0利息補貼說明。（圖／財政部提供）

▲青安2.0與3.0方案銜接及申辦期限。（圖／財政部提供）

▲青安3.0借款人享有利息補貼6年的受益程度比較。（圖／財政部提供）

行政院通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，包括利息補貼續辦、調增婚育家庭貸款額度、新增年齡、所得及房屋總價等申貸資格條件，並自今（115）年8月1日上路，也會持續勾稽查核未合規定案件，支持民眾購屋自住。財政部也強調，若符合婚育家庭資格尚未撥款，可提供證明文件，向公股銀行撤案重新申請青安3.0方案，但經選擇後就不得變更。至於外界關心，若離婚是否還能享受青安3.0的額度與優惠利息？財政部次長阮清華表示，只要有小孩監護權，依然可持續青安3.0的優惠，但如果申請人沒扶養權會喪失優惠。至於假結婚是否追回利息補貼優惠？他則說，婚姻情況複雜，無法通案決定，會與內政部討論細節後彙整QA問答集，視個案而定。財政部青安貸款由公股銀行以自有資金辦理，自2010年12月1日推動，至今年6月底止，協助無自有住宅家庭逾51萬戶，其中青安2.0核貸17萬餘戶，民眾申辦踴躍，成效良好。為持續協助民眾購屋自住，青安3.0依照院長指示，以青年居住正義為考量，設定更周延條件及監管方式，並增加對婚育家庭支持。青安3.0精進重點如下：1、借款人申貸時未滿50歲，且申貸年齡加計核貸年限，合計不得逾80。2、借款人本人年所得總額不得逾新台幣200萬元。3、借款人購買住宅鑑價或買賣總價均不逾規定額度，台北市為3500萬元、新北市及新竹縣市為2500萬元、其他縣市為2000萬元。申請日前2年內完成結婚登記家庭，貸款額度最高1200萬元；育有未成年子女家庭額度最高1500萬元。1、為持續減輕無自有住宅家庭初期購屋負擔，所有貸戶均享有滿3年利息補貼2碼，包括政府（內政部住宅基金）補貼1.5碼及公股銀行減收半碼，滿3年的次日起每年補貼減少半碼，補貼期滿後回復原貸款利率，以降低利息回歸市場機制的衝擊。2、112年7月31日以前撥貸案件，自112年8月1日起算利息補貼已滿3年，爰自今年8月1日起每年補貼減少半碼，以一段式機動利率計息方式為例，自今年8月1日起補貼後的利率將自1.775%調整為1.9%；112年8月1日起撥貸案件（即青安2.0及青安3.0），自撥貸日起算利息補貼期間。維持限貸一次防杜短期投機行為，貸款人自住切結，並持續跨部會資料勾稽查核未符自住用途，追回溢領之補貼利息，確保政府資源合理運用。財政部表示，青安3.0申辦期間自今年8月1日至118年7月31日止，借款人於今年7月31日前申辦青安2.0尚未撥款者，若符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒），可提供證明文件，向公股銀行撤案重新申請青安3.0方案，惟經選擇後不得變更。財政部估算，一般青安貸款（1000萬）、婚育家庭（1200萬元）、育兒家庭（1500萬元）貸款額度，補貼6年節省的利息支出分別為22萬5000元、27萬元、33萬7500元。財政部強調，青安貸款是健全房市政策之一環，支持無自有住宅民眾購屋自住安居，與內政部租金補貼及社會住宅等措施相輔相成，並配合人口對策新戰略支持婚育家庭，財政部也將督導公股銀行積極辦理，協助民眾購屋自住安居成家，減輕民眾購屋負擔，落實居住正義。