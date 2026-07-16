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民眾黨主席黃國昌爆料，陸委會副主委梁文傑過去赴陸參加雙城論壇時，喝到醉倒在飯店大廳，還要國台辦的人照顧。對此，陸委會副主委梁文傑今（16）日受訪時痛批，「胡說八道，根本就沒有這回事」，接著爆料，聽說民眾黨創黨主席柯文哲昔訪陸時有「飯後甜點」、「花名冊」，但他都從來不會透過這種道聽途說去指控別人。對於黃國昌爆料梁文傑赴陸喝醉，需要國台辦的人照顧，梁文傑昨在社群回應，「莫名其妙！每天應付對面都來不及，還要應付國內的口水」，林楚茵也批，「可悲的前立委黃國昌沒了舞台只能造謠蹭流量！黃國昌想對中共輸誠隨地造謠表忠，慢走不送！」隨後，黃國昌表示，梁文傑有否認嗎？梁文傑敢否認嗎？急忙著請自己的太太出來幫忙擋箭。那個時候有看到的人有哪些人，梁文傑自己應該心知肚明。什麼叫造謠？造謠是像民進黨的沈伯洋，配合鏡報一條龍抹黑他跑去香港搞什麼境外資金，那才是造謠。對此，梁文傑今天下午在陸委會例行記者會後受訪回應，這個是胡說八道，自己昨天已經講了莫名其妙，這件事情想就知道，黃國昌說他去大陸喝醉倒在酒店大廳，根本就沒有這回事，不知道黃國昌到底是從哪邊道聽塗說來的。梁文傑批評，用道聽途說來指控非常荒謬，譬如也有一些傳聞說柯文哲以前訪問大陸時有「飯後甜點」、「花名冊」，而他都從來不會用這種道聽途說的說法去指控別人，這是一個有文化素養的人應該有的基本態度。梁文傑反嗆，黃國昌說自己不造謠，但黃也沒有去上海，根本不在那邊，「那黃國昌對他在場的事情都造過謠，他出書的內容就已經被很多人指出造謠」，至於其他的自己就不再多說了。至於後續是否對黃國昌提告或是要求黃國昌道歉？梁文傑則回應，「就當作是倒楣被狗咬到了，就這樣」。