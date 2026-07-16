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中聯油脂案持續延燒，高雄市政府衛生局日前清查，發現高雄學校團膳業者佳琪食品曾使用相關疑慮油品，針對有關爭議問題，15日佳琪食品發布聲明指出，在7月1日接獲通知後即停用相關油品，且全力配合主管機關調查，絕無任何隱匿情事，當下更立即向其他供應商採購合格油品，確保供餐之穩定與安全。聲明回溯事件過程，經前日主管機關陸續擴大公布疑慮油品批號後，7月1日佳琪食品接獲經銷商通知，確認4月15日部分進貨油品納入新增疑慮批號名單，當日公司立即停止使用相關油品，配合供應商辦理封存、回收作業，同時緊急向其他合法供應商採購全新且合格油品接替使用，確保學校供餐作業不中斷，後續餐食均未再使用任何疑慮油品。針對隱匿案情爭議，聲明強調公司全程積極配合市府及衛生主管機關調查，事發當下即提供相關採購、回收及流向資料，絕無刻意隱匿與持續使用疑慮油品製作學校餐食之情事。佳琪食品也重申，佳琪食品始終以提供安全、衛生的餐食品質為首要責任，未來會配合後續調查並落實品管，確保每一份提供給校園及消費者的餐食均符合食品安全標準，落實供應鏈管理及自主品管。佳琪食品聲明最後指出，公司一向秉持公開透明及對食品安全負責之態度，所有原物料均透過合法供應商採購，並依規定保存完整進貨及流向紀錄，恪遵食品安全相關法令規定，福懋公司產品亦然，佳琪食品感謝各界監督與指教及主管機關積極把關，理解社會大眾對食品安全的高度重視，未來將持續秉持誠信、負責及透明的態度，配合後續調查與作業，以最高標準落實食品安全管理，敬請社會各界安心。