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喊話萬美玲還原真相！李柏瑟強調：有不滿請直接找我

桃園市議員參選人佀廣洋負面風波持續延燒，也讓其母親、國民黨立委萬美玲深陷輿論風暴，面對遭控曾「關切」校園霸凌案，並施壓校方逼走老師，萬美玲今（16）日嚴正否認，強調指控全是子虛烏有；不過，民進黨桃園市議員參選人李柏瑟不甘示弱，隔空喊話萬美玲：「要反駁、要提告，有本事就衝著我來，請不要再去找案件相關人士！」「這些人已經害怕很多年了，請不要再逼他們承受第二次傷害。」李柏瑟指出，當事人之所以遲遲不敢公開身分，不是因為他們沒有話要說，而是因為當年的經歷，讓他們至今仍對權勢感到恐懼。有人擔心工作受到影響、有人害怕家人被牽連，也有人只要重新提起往事，就必須再次面對多年來不願碰觸的傷口。李柏瑟重申，資料是她公開的，問題是她提出的，政治責任由她承擔，「萬美玲委員，有什麼不滿，請直接找我，不要再去找任何這起事件中的所有人」。李柏瑟直言，萬美玲若認為相關指控完全不實，可以正面說明，也可以支持主管機關依法調閱相關紀錄、還原事件經過。但查明真相，不等於追查爆料者，更不能把壓力重新施加在那些至今仍不敢露面的當事人身上。最後，李柏瑟也強調，政治人物有責任面對公共質疑，而不是把舉證、說明及承受壓力的責任，全部推回給沒有能力保護自己的當事人，自己會盡一切可能保護陳述者的身分與安全，也不會要求任何仍然害怕的當事人公開露面。這件事可以調查、可以辯論，也可以接受法律檢驗，但任何人都不應因為說出曾經看見的事情，而再次遭受恐嚇、追查或傷害。