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▲楊達敬（右）一見到曾敬驊立刻下跪喊對方「哥」，曾敬驊一聽馬上回跪對方，十分逗趣。（圖／翻攝自楊達敬 Gordon Yang臉書）

▲楊達敬（左）和曾敬驊一起跑過國片《疫起》的多場宣傳與QA活動。（圖／楊達敬提供）

▲楊達敬（右）2023年幫曾敬驊友情主持《我的麻吉4個鬼》影迷QA活動。（圖／楊達敬提供）

▲楊達敬（右）一路看著曾敬驊成長茁壯，到今天在國際影壇發光發熱。（圖／楊達敬提供）

28歲曾敬驊是影壇炙手可熱的一線小生，日前奪下全球OTT大獎最佳男主角，被視為今年金鐘獎視帝的熱門人選，下半年則有和日本影后岸井雪乃主演的新片《鼠一般的你》將上映。曾敬驊入行7年始終保有真性情，日前，知名主持人楊達敬在工作場合一見到他便下跪喊「哥」，曾敬驊嚇得立刻回跪對方，背後藏著兩人合作多年的革命情感，楊達敬接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，直言曾敬驊非常真誠，為演藝圈一顆「不可多得的珍寶」。上個月24日，資深影評人兼主持人楊達敬受邀主持曾敬驊主演的國影中心形象影片《消失的跑片員》首映記者會，活動開始前一見到曾敬驊，楊達敬開玩笑地下跪大喊一聲「哥」，曾敬驊一聽當場腿軟，馬上雙手貼地回跪對方，畫面十分逗趣。與曾敬驊合作多年的楊達敬說，兩人有太多工作上的回憶，一路看曾敬驊成長，彼此建立革命情感，「所以久別重逢的那種跪，除了玩笑，也是真心替他開心，看到他愈來愈好。」楊達敬回憶，與曾敬驊和其團隊跑過國片《疫起》的多場宣傳、QA活動，2023年，他剛結束《粽邪3》的首映主持工作，得知曾敬驊在隔壁進行《我的麻吉4個鬼》影迷問答就去探班，「我直接拿了麥克風就幫忙主持完整場（活動），就是一個情義相挺！」從曾敬驊出道成為破億票房紅星，再一路拚搏拿下金馬獎最佳男配角、釜山全球OTT大獎影帝，楊達敬形容他眼中的曾敬驊，「很棒的孩子，很自在、不做作，後台應對也是很友善，真誠但不虛偽也很肯給互動，是不可多得的珍寶。」