七、八年級生的童年回憶再度合體！東映動畫旗下兩大經典 IP《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》將於今（17）日至8月17日，限定一個月在台中新光三越中港店10樓天空劇場推出「聯合快閃店」，現場除了販售限定商品外，還規劃滿額贈、集章活動及限定紀念卡，吸引粉絲暑假朝聖。

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七、八年級生共同回憶　暑假限定一個月

《數碼寶貝》自1999年開播，以八神太一、亞古獸等角色陪伴許多人成長；《小魔女 DoReMi》同樣於1999年推出動畫，今年也持續以25周年企劃推出各式活動，兩部作品都是不少七、八年級生共同的童年回憶。此次首度攜手推出聯合快閃店，也讓不少粉絲直呼「荷包要失守了」。

本次快閃店由東映動畫授權、有你共創（Unii Creative）規劃，兩大作品共用同一展區，主視覺分別以《數碼寶貝》初代被選召的孩子與《小魔女 DoReMi》25周年視覺設計，讓動漫迷一次重溫兩部經典作品。

▲《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》快閃店公開每日滿額贈第一波，推出限定角色胸章。（圖／翻攝自新光三越）
▲《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》快閃店公開每日滿額贈第一波，推出限定角色胸章。（圖／翻攝自新光三越）
三階段滿額贈　胸章、便條紙、壓克力吊飾都有

消費達指定門檻即可獲得限定周邊，第一重為隨機角色胸章，《數碼寶貝》共有 24 款、《小魔女 DoReMi》則推出角色與妖精款式。

第二重贈品則為限定便條紙。第三重則可獲得壓克力吊飾，《數碼寶貝》以數碼獸為主，《小魔女 DoReMi》則推出角色星形吊飾，數量有限、送完為止。

▲《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》快閃店第二波滿額贈為限定便條紙，數量有限送完為止。（圖／翻攝自新光三越）
▲《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》快閃店第二波滿額贈為限定便條紙，數量有限送完為止。（圖／翻攝自新光三越）
▲《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》快閃店公開第三波滿額贈，包含限定壓克力吊飾。（圖／翻攝自新光三越）
▲《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》快閃店公開第三波滿額贈，包含限定壓克力吊飾。（圖／翻攝自新光三越）
限定集章活動　完成收藏還能帶走紀念卡

除了購物之外，快閃店也規劃集章活動，現場販售限定集章卡，粉絲可於活動期間收集作品專屬印章，留下屬於自己的暑假紀念。

兩部作品皆推出不同風格的集章卡設計，《數碼寶貝》採藍天冒險主題，《小魔女 DoReMi》則以粉色魔法世界為背景，兼具收藏與紀念價值。

▲《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》快閃店同步推出集章活動，可收藏限定紀念集章卡。（圖／翻攝自新光三越）
▲《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》快閃店同步推出集章活動，可收藏限定紀念集章卡。（圖／翻攝自新光三越）
🟡「《數碼寶貝》×《小魔女 DoReMi》聯合快閃店」資訊

📌日期：2026年7月17日至8月17日

📌地點：台中新光三越中港店10樓天空劇場

📌活動內容：限定商品、滿額贈、集章活動、限定紀念卡等。

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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