七、八年級生的童年回憶再度合體！東映動畫旗下兩大經典 IP《數碼寶貝》與《小魔女 DoReMi》將於今（17）日至8月17日，限定一個月在台中新光三越中港店10樓天空劇場推出「聯合快閃店」，現場除了販售限定商品外，還規劃滿額贈、集章活動及限定紀念卡，吸引粉絲暑假朝聖。
七、八年級生共同回憶 暑假限定一個月
《數碼寶貝》自1999年開播，以八神太一、亞古獸等角色陪伴許多人成長；《小魔女 DoReMi》同樣於1999年推出動畫，今年也持續以25周年企劃推出各式活動，兩部作品都是不少七、八年級生共同的童年回憶。此次首度攜手推出聯合快閃店，也讓不少粉絲直呼「荷包要失守了」。
本次快閃店由東映動畫授權、有你共創（Unii Creative）規劃，兩大作品共用同一展區，主視覺分別以《數碼寶貝》初代被選召的孩子與《小魔女 DoReMi》25周年視覺設計，讓動漫迷一次重溫兩部經典作品。
三階段滿額贈 胸章、便條紙、壓克力吊飾都有
消費達指定門檻即可獲得限定周邊，第一重為隨機角色胸章，《數碼寶貝》共有 24 款、《小魔女 DoReMi》則推出角色與妖精款式。
第二重贈品則為限定便條紙。第三重則可獲得壓克力吊飾，《數碼寶貝》以數碼獸為主，《小魔女 DoReMi》則推出角色星形吊飾，數量有限、送完為止。
限定集章活動 完成收藏還能帶走紀念卡
除了購物之外，快閃店也規劃集章活動，現場販售限定集章卡，粉絲可於活動期間收集作品專屬印章，留下屬於自己的暑假紀念。
兩部作品皆推出不同風格的集章卡設計，《數碼寶貝》採藍天冒險主題，《小魔女 DoReMi》則以粉色魔法世界為背景，兼具收藏與紀念價值。
🟡「《數碼寶貝》×《小魔女 DoReMi》聯合快閃店」資訊
📌日期：2026年7月17日至8月17日
📌地點：台中新光三越中港店10樓天空劇場
📌活動內容：限定商品、滿額贈、集章活動、限定紀念卡等。
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《數碼寶貝》自1999年開播，以八神太一、亞古獸等角色陪伴許多人成長；《小魔女 DoReMi》同樣於1999年推出動畫，今年也持續以25周年企劃推出各式活動，兩部作品都是不少七、八年級生共同的童年回憶。此次首度攜手推出聯合快閃店，也讓不少粉絲直呼「荷包要失守了」。
本次快閃店由東映動畫授權、有你共創（Unii Creative）規劃，兩大作品共用同一展區，主視覺分別以《數碼寶貝》初代被選召的孩子與《小魔女 DoReMi》25周年視覺設計，讓動漫迷一次重溫兩部經典作品。
消費達指定門檻即可獲得限定周邊，第一重為隨機角色胸章，《數碼寶貝》共有 24 款、《小魔女 DoReMi》則推出角色與妖精款式。
第二重贈品則為限定便條紙。第三重則可獲得壓克力吊飾，《數碼寶貝》以數碼獸為主，《小魔女 DoReMi》則推出角色星形吊飾，數量有限、送完為止。
除了購物之外，快閃店也規劃集章活動，現場販售限定集章卡，粉絲可於活動期間收集作品專屬印章，留下屬於自己的暑假紀念。
兩部作品皆推出不同風格的集章卡設計，《數碼寶貝》採藍天冒險主題，《小魔女 DoReMi》則以粉色魔法世界為背景，兼具收藏與紀念價值。
📌日期：2026年7月17日至8月17日
📌地點：台中新光三越中港店10樓天空劇場
📌活動內容：限定商品、滿額贈、集章活動、限定紀念卡等。