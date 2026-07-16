我是廣告 請繼續往下閱讀

依「新萬里溪橋封橋疏運應變計畫」疏運如下：

因應林保署發布「萬里溪堰塞湖紅色警戒」，臺鐵已啟動應變機制，將在溢流前2小時（預計在7日凌晨2時達警戒水位高程），在台鐵末班車通過後，23：30起採取預防性停駛及新萬里溪橋封橋作業，確保列車運行安全。(一) 南下對號列車行駛至花蓮站後折返；表定於壽豐站折返之班次則維持原行車計畫。(二) 北上對號列車行駛至光復站或瑞穗站折返（視路線容量機動調整鄰近折返站）。(三) 光復=新左營間(經南迴線)，視疏運狀況機動加開對號列車（視路線容量機動調整鄰近折返站）。(四) 花蓮=鳳林間，加開區間車辦理接駁。(五) 鳳林=光復間停駛，因公路亦同時封橋，將不辦理公路接駁。台鐵公司第一時間請花蓮工務單位啟動現場監視並申請慢行作業外，並在20時成立東區應變分組，以及於22時成立公司一級應變小組，採取緊急應變處理措施。另林保署如發現水位異常下降或已發生溢流時，將由花蓮分署即時通報，預估第一波洪流約於1小時後抵達鐵路橋「新萬里溪橋」，臺鐵公司接獲通報後，將立即採取預防性停駛及封橋作業，降低行車風險。