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台積電（2330）今（16日）舉行第二季法人說明會，不僅交出優於市場預期的財報，更同步上修全年營運展望與資本支出，釋出AI需求持續強勁的訊號。董事長魏哲家也回應市場最關注的晶圓代工定價策略、美國擴產及三星、英特爾競爭等議題。《NOWNEWS今日新聞》特別整理台積電第二季法說會七大重點。台積電第二季合併營收1兆2703.8億元，年增36%、季增12%；稅後純益7065.6億元，年增77.4%、季增23.4%，首度突破7000億元大關，每股純益（EPS）27.25元，明顯優於市場預估約24元。毛利率67.7%、營業利益率60.3%，雙雙高於財測區間。製程方面，3奈米占營收30%、5奈米占33%、2奈米已開始貢獻3%，7奈米以上先進製程合計占營收77%，仍是獲利主力。財務長黃仁昭表示，第三季美元營收預估介於446億至458億美元，以中位數計算約季增12%、年增37%，續創新高。毛利率預估65%至67%，營業利益率56%至58%。雖然2奈米量產初期將帶來毛利率稀釋效應，但受惠AI與先進製程需求強勁，加上持續優化成本結構，整體獲利能力仍可望維持高水準。魏哲家宣布，今年美元營收年增幅將由原本「超過30%」，進一步上修至「略高於40%」。他表示，AI需求依舊十分強勁，不僅晶片設計客戶持續增加投片，大型雲端服務業者（CSP）的需求也持續成長，對未來數年的AI商機維持高度信心。因應AI、高效能運算（HPC）及5G需求，台積電將今年資本支出提高至600億至640億美元，再創歷史新高。黃仁昭指出，約70%至80%的資本支出將投入先進製程，10%投入特殊製程，其餘10%至20%用於先進封裝與測試。他強調，只要有市場需求，台積電就會持續投資。魏哲家宣布，美國亞利桑那州再追加1000億美元投資，使當地總投資規模提升至2650億美元。新增投資將用於興建多座2奈米以下先進製程晶圓廠及先進封裝廠，以滿足美國客戶長期需求。不過，他也強調，台積電目前仍持續在台灣建設13座先進製程及先進封裝廠，未來仍將持續加碼投資台灣。針對晶圓代工定價策略，魏哲家表示，台積電是一家值得客戶信賴的公司，不會因市場供需吃緊，就突然把價格提高4、5倍，讓客戶失去競爭力。他笑稱，很羨慕記憶體廠高達86%的毛利率，但台積電不需要追求如此高的獲利，「有68%，我就很高興了」。他強調，公司追求的是合理獲利與客戶長期共贏，而非短期暴利。面對三星、英特爾積極搶攻晶圓代工市場，魏哲家表示，真正的競爭力來自技術、製造能力與客戶信任，這三項核心數十年始終沒有改變。他引用客戶的比喻指出，選擇晶圓代工夥伴不像去7-Eleven買牛奶，不可能今天不滿意，明天就換一家。從製程導入、設計合作到量產，往往需要數年時間，因此先進製程沒有捷徑，競爭優勢也無法短時間複製。