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台灣與巴紐昔日關係相當密切

仰賴巴紐進口液化天然氣 台提供醫療、農技交流

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）無預警宣布「關閉」台北經濟辦事處，並且停止運作等一事，外交部火速聲明表達嚴正抗議，該項決定未事先與我協商，外交部對此表達嚴正抗議，並將持續透過管道與巴紐政府交涉，維護我國權益。外交部強調，我方不接受巴紐政府片面宣布的決定。我駐巴紐代表處將持續維持正常運作，並依相關規範維護我國權益及提供國人必要服務。並持續與理念相近國家聯繫以爭取國際社會關注及支持。外交部並已即召開應變會議，將會同相關部會全面檢視我國與巴紐雙邊合作及經貿往來情形，研議採取必要且適當的應處措施，以維護我國整體利益及尊嚴。台灣與巴紐的關係可以從1990年說起，當年我國以「中華民國（台灣）」名稱開設駐巴紐商務代表團，但在中國持續施壓的情況下，巴紐扛不住壓力，2018年改名為駐巴紐台北經濟文化辦事處。1990年巴紐也曾在台灣設立名譽代表處，2015年正式成立「巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處」，但因財政困難遲遲無法解決，加上2018年駐台人員酒駕遭移送。因此，巴紐在2023年宣布關閉駐台代表處，同年4月19日關閉，事後則指派一名商業聯絡官處理對台貿易。雖然巴紐關閉在台辦事處，但雙邊經貿往來、合作關係並沒有因此中斷。兩國仍是關鍵能源夥伴，是台灣非常重要的液化天然氣供應國，每年穩定進口120萬噸，與中油有20年的長期採購合約。另外，木材、礦產也是台灣重要進口項目。此外，台灣也在巴紐進行「行動醫療、培訓醫衛人才」，提供醫療後送服務，協助當地癌症重症患者來台治療。而國合會也派駐農技團在當地進行稻作、蔬菜、水果的栽培與推廣，協助巴紐提升糧食自給率、農業技術等。雖然因為國際情勢、地緣政治關係，台灣與巴紐關係受到干擾，但仍維持非常務實、互利關係。如今卻傳出巴紐片面宣布台灣駐巴紐辦事處關閉，外交部嚴正抗議，將持續交涉，維護我國權益。