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「帝王後代」遭翻出！陳柏惟開酸：最好出路是去中國

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，原本獲國民黨提名投入桃園市議員選戰，卻接連捲入校園霸凌、簽賭及兵役等爭議，最終宣布放棄國民黨提名，但並未表態是否退選。事件持續延燒之際，前立委陳柏惟也加入評論，直言佀廣洋「最好的出路就是去中國」，並揭露背後真正原因，一番發言隨即掀起網友熱議。佀廣洋自宣布參選以來，陸續遭爆料學生時期經常霸凌同學，還不時放話：「知道我媽是誰嗎？」之後又因免役資格引發外界質疑，負面聲量持續升高。面對接連而來的批評，佀廣洋13日透過臉書發聲表示，為避免個人事件造成黨內同志及長官困擾，也不影響整體選戰布局，因此決定放棄國民黨提名，未來仍會持續走入基層、傾聽民意，並以謙卑態度反省檢討。除了霸凌及兵役爭議外，萬美玲過去受訪時談及夫家姓氏的片段也被網友翻出，當時她曾提到，夫家姓「佀」，並表示相傳大禹也姓佀，因此笑稱家族可能是「帝王後代」。相關影片重新在網路流傳後，引發不少網友討論，有人藉此揶揄，萬美玲一家自覺高人一等，難怪會欺負他人。對於相關風波，前立委陳柏惟在政論節目上表示，自己認為佀廣洋現在最好的出路「就是去中國」，他接著語帶諷刺地說：「因為現在淹水，大禹治水嘛，所以佀廣洋要去那邊發揮廣大沼澤的治理能力，我想這個是他對人類文明社會最大的幫助」。