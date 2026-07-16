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月花百萬救浪浪！破產後初心不改

泰國一家動物收容所「流浪動物天使之家」的創辦人蒂姆奶奶（Tim Kawiporn Winichthaopatham）日前在兒子的陪同下，走進一家金飾店變賣一只純金佛牌，以為了籌措所內1700多隻流浪貓狗的伙食費與醫療費，相關影片在社群網路瘋傳後，引發熱議。綜合泰媒報導，蒂姆奶奶透露，自己與丈夫過去經營兩家混凝土攪拌車租賃公司，旗下擁有高達280輛攪拌車。當時公司營運蒸蒸日上，月營收高達2000萬泰銖（約新台幣1916萬元），然而天意弄人，由於夫妻倆專注於業務與慈善，對財務管理疏於防備，竟遭到公司內部員工集體設局詐騙。在短短五年間，數億資產被蠶食鯨吞，公司宣告倒閉，兩人瞬間破產。當時這起「億萬富豪一夕破產」的社會新聞曾轟動全泰國，然而至今，那些捲款潛逃的涉案員工仍未落網。儘管命運對她開了殘酷的玩笑，但蒂姆奶奶卻從未放棄那些流浪貓狗。她從2003年開始收容流浪貓狗，至今已默默堅持了24年。在財力雄厚的黃金時期，她每個月固定撥出120萬泰銖用於流浪動物的結紮、醫療與日常開銷，當時收容數量一度突破2000隻。蒂姆奶奶感嘆說，「那時候公司運營得很好，我從沒想過會落到這一步」。如今破產後，收留所雖然縮減規模，但仍有高達1700隻流浪犬貓嗷嗷待哺。即使目前泰王感念她的善行，每月特批10萬泰銖的飼料補助，但面對動物收容所龐大的飼料、水電與人工支出，資金缺口依然壓得蒂姆奶奶喘不過氣。為了維持園區營運，蒂姆奶奶早已變賣了所有能賣的資產。蒂姆奶奶手還握著一疊沉甸甸的當票，無奈地表示，因為實在繳不起利息，過去幾十張當票對應的家當，早就只能任由當舖斷當沒收。金飾店老闆納莫（Namo）在得知蒂姆奶奶的處境後深受感動。他當場決定伸出援手，不僅協助處理了部分典當債務、給予資金支持，隨後更將這枚純金佛牌熔煉後出售，替蒂姆奶奶換回12萬2938泰銖，暫時解了流浪動物天使之家的燃眉之急。