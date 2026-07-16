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再傳我國公務人員赴陸遭到盤查。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（16）日表示，本周政府接到一名現職員警、一名退休員警，6月間一起到中國福建旅遊期間，遭中共國安人員留置盤查，從下榻民宿被強制帶往第三地隔離問訊。另，針對日前新增失聯的10名國人，已有4人確認遭陸方拘留，仍有5人下落不明。梁文傑16日在陸委會例行記者會表示，政府本周接到兩名員警，一名是現職、一名退休，6月一起赴中國大陸福建旅遊期間，遭到中共國安人員盤查。梁文傑指出，陸方事先已經掌握兩人都曾於關鍵基礎設施任職，特別關切關鍵基礎設施的組織架構等問題，並檢視員警的手機，查看通聯紀錄試圖了解是否與該機關保持聯繫，另也詢問員警現職工作內容以及家人小孩的狀況。梁文傑轉述，2名員警返台後特別表達，「以前不覺得去大陸有什麼危險，但經歷此次被盤查訊問後，希望陸委會呼籲全國公務人員，凡是在特定機敏機關任職的公務人員，千萬不要去中國大陸，以免被中共滲透。」另，上周新增了 10 名台灣人前往中國失聯，甚至有一團是4個人就是完全失聯的狀況。梁文傑說，上週說有 10 名新增的失聯，其中有一個4人一團的，家屬已經收到這個家人的音訊，目前是在中國被拘留中，然後另外還有一名，陸委會懷疑他是被拘留中，但是沒有確認，另外還有5人還沒有消息。