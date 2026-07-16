至於決賽交手西班牙，阿根廷會穿上哪套球衣？其實答案早就出爐，就是

最正宗的「藍白條紋主場球衣」。實際上，阿根廷過去3次闖入決賽都穿著這套經典球衣，結果3次都順利奪冠。

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2026年美加墨世界盃，衛冕軍阿根廷靠著最後關頭連轟2球，最終2：1擊敗英格蘭，將於決賽舞台會師西班牙。本場與宿敵英格蘭的「英阿大戰」中，阿根廷主動申請穿上面對英格蘭勝率100%的「深藍色客場球衣」，結果「球衣玄學」再度驗證，本場4強準決賽中，阿根廷雖非因顏色衝突需要換裝，卻在賽前主動向國際足聯（FIFA）申請，希望捨棄經典的藍白條紋，改穿深藍色客場球衣。原因就在於阿根廷在世界盃歷史上對戰英格蘭的「神祕規律」。根據數據統計，阿根廷隊史5度交手英格蘭，其中2次都穿上客場深藍球衣，結果兩次都奪冠，分別於1986年馬拉度納「上帝之手」與世紀進球，以及1998年點球大戰。至於1966年、2002年穿上藍白條紋球衣，最終都以0：1落敗。結果球衣玄學稍早再度發威，雖然英格蘭第55分鐘由安東尼·戈登（Anthony Gordon）先馳得點，但阿根廷在比賽尾聲展現韌性，先是恩佐·費南德斯（Enzo Fernández）在第85分鐘遠射扳平，緊接著勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）在補時第92分鐘完成絕殺，阿根廷靠著7分鐘內連進2球史詩表現，最終2：1逆轉擊敗英格蘭，維持「對英格蘭穿深藍必勝」的神話。阿根廷挺進決賽後，將於台灣時間7月20日（週一）凌晨3點，在紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium），與強敵西班牙爭奪本屆世界盃冠軍金盃。許多球迷也好奇阿根廷究竟會穿哪種顏色的球衣，實際上答案早就出爐，就是經典的「藍白條紋」主場球衣。因為根據賽事配置，西班牙在決賽中是名義上的「主隊」，得身穿標誌性的紅色主場球衣，但由於紅色與阿根廷經典的天藍白直條紋（Sky Blue and White）在視覺上完全沒有衝突，因此按照國際足聯慣例，阿根廷在決賽將會回歸穿上最正宗的藍白條紋主場戰袍。實際上，雖然深藍色是阿根廷對付英格蘭的專屬戰袍，但回顧阿根廷世界盃決賽歷史，「藍白條紋」才是奪冠的真正保證。阿根廷隊史過去6度闖進決賽，不含久遠的1930年，近5屆有3次穿上經典的藍白條紋球衣，最終全部捧起大力神盃，反觀1990年、2014年，阿根廷因球衣撞色緣故，決賽中被迫穿上藍色客場球衣，結果兩次都遺憾輸給德國。