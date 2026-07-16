我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 針對網路流傳台南市政府趁颱風前「偷排黑水」等不實指控，環保局今（16）日下午召開城西掩埋場現地會勘說明，嚴正駁斥偷排的不實謠言。（圖／南市府提供）

針對網路流傳台南市政府趁颱風前「偷排黑水」等不實指控，環保局今（16）日下午召開城西掩埋場現地會勘說明，嚴正駁斥偷排的不實謠言，並強調城西掩埋場依法僅掩埋一般生活垃圾，並未掩埋事業廢棄物。局長許仁澤也重話聲明，若環保局有任何違法偷排行為，他願意負起責任辭職下台，若有特定人士因選舉需求刻意造謠抹黑市府，也應對自己的言論負責。許仁澤表示，城西掩埋場主要掩埋一般生活垃圾，事業廢棄物均直接送往焚化廠處理。焚化後產生的底渣已全數再利用，且目前技術已相當成熟；飛灰則依法經固化處理，作業均在鋼棚內進行，未來也將朝資源化方向努力，提升資源循環利用效率。許仁澤重申，城西焚化廠採廢水零排放設計，所有廢水均於廠內循環再利用；掩埋場滲出水則經三級RO逆滲透系統處理，確認符合國家放流水標準後，依法放流或循環再利用。南市府每月均定期辦理放流水、地下水、地表水及周邊環境監測，所有監測結果皆依法公開，接受社會檢驗。他表示，市府以公開透明態度說明各項檢測結果，並透過第三方學術單位、公正客觀的科學檢測釐清水色變異原因，希望外界理性看待檢測數據，避免以訛傳訛。至於外界關切掩埋場堆置高度及雨水可能沖刷物料造成污染，許仁澤也說，民眾目前看到的裸露物質是已熟化、篩分完成的底渣，而非飛灰。隨著焚化廠更新爐已開始試燒，垃圾量將不再持續增加，市府將優先去化裸露垃圾及堆置物，依環境部要求逐步降低裸露面積，加速改善現場環境。至於外界關心潮汐溝排水問題，許仁澤表示，市府在6月發現潮汐溝水色變化後，即啟動應變作為，除完成掩埋場周邊潮汐溝封閉、阻斷及管阻設施外，不再與外部水體接觸。可以立即阻絕的部分已優先完成，後續也將檢討既有管線及排水設施，該封閉的就封閉，必要時增設收集設施，並儘速完成改善工程。環保局表示，未來也將持續與地方養殖團體保持溝通，建立固定聯繫窗口，讓地方充分掌握市府各項改善措施及檢測進度，同時傾聽地方意見，持續精進環境治理，守護台江生態與周邊水域環境品質。