我是廣告 請繼續往下閱讀

▲與會長官與貴賓進行幸福綻放儀式（圖／新竹市政府提供）

▲立法委員張嘉郡於論壇中進行發表（圖／新竹市政府提供）

▲立法委員陳菁徽於論壇中進行發表（圖／新竹市政府提供）

▲受惠家庭代表於論壇中進行發表（圖／新竹市政府提供）

為持續貫徹婦幼友善政策，新竹市政府15日在芙洛麗飯店舉辦「心晴好孕 幸福生養」沙龍論壇，活動結合「祝你好孕」系列補助及「0-6歲市府養」政策，由市長高虹安親自出席，並邀集立法委員陳菁徽、立法委員張嘉郡、新竹市兒童教保福利聯合會理事長鄭良儀及政策受惠家庭代表，分別就孕產照護、親職支持及友善育兒政策進行跨領域交流與對談。共同探討打造從備孕、懷孕、生產到育兒的完整支持網絡，陪伴家庭安心迎接新生命。高虹安市長表示，面對少子女化挑戰，地方政府不能只是等待中央政策，更應主動承擔照顧家庭的責任。很高興藉由此次論壇分享竹市近年推動的婦幼政策成果，並與兩位兼具專業與育兒經驗的立委貴賓，共同交流政策推動經驗與心得，期盼透過對話，持續精進婦幼照護政策。高虹安市長說明，新竹市女性平均生育年齡過高居全國前段班，許多女性因投入職場而延後生育，因此市府整合衛生局、教育處、社會處及民政處等跨局處資源，推動「0-6歲市府養」政策，從備孕、懷孕、生產到育兒，建構完整且延續性的一條龍支持體系，讓市民在人生每一個重要階段都能獲得實質協助與溫暖陪伴，從「好孕」一路延伸到「好育」，打造更友善、更宜居的生養環境。高虹安市長指出，上任三年多來，持續完善婦幼友善支持政策，除凍卵補助外，亦推出中醫助孕調理、婚後孕前健康檢查等「祝你好孕」政策，自112年推動以來，累計至今年4月底已逾3,400人次受惠。今(115)年升級「祝你好孕2.0」，全方位的身心守護，增加產後心理諮商與「媽咪心晴包」，同時放寬好孕專車乘車限制、提高生育津貼及建置月嫂媒合服務平台；育兒方面則持續加碼托育補助、精進托育服務、完成「一區一定點臨時托育」、擴增夜間及假日臨時托育服務、生生好骨力、增設公托、擴充公共化教保服務2歲專班量能等政策。高虹安市長說，今年3月市府完成「0-6歲市府養」最後一塊拼圖，推出育兒津貼每月加碼1,000元，採「免申請、直接入帳」方式發放，符合資格家庭每月補助提高至6,000元至8,000元，以最直接、最有感的方式減輕育兒負擔，打造「願婚、敢生、樂養」的幸福城市。立委張嘉郡表示，此次參與論壇除了分享自身歷經試管療程的經驗，更是向高虹安市長學習。她肯定竹市積極落實「0-6歲市府養」政策，率先推出AMH卵巢功能檢測、凍卵補助及備孕、孕期、生產到產後照護等全方位措施。她指出，許多年輕女性容易忽略生育力保存的重要性，AMH檢測有助及早掌握生育健康、保留更多選擇，而竹市提供全國最高的凍卵補助之一，更展現市府對女性生育權益及年輕家庭的重視，這些貼近需求的政策值得各縣市借鏡。立委陳菁徽表示，面對少子女化挑戰，政策必須涵蓋備孕、懷孕、生產、育兒及生活支持等各階段，而竹市今年上半年出生率居全國之冠，展現市府長期投入的成果。包括有許多措施不侷限戶籍，連外地到竹市生產、坐月子的家庭也能感受到支持。她以婦產科醫師角度指出，孕期早期出血等狀況容易讓孕婦及家人感到焦慮，市府推出結合科技與市民服務的「好孕專車」APP，不僅提供交通協助，也整合衛教資訊及好孕禮等服務，讓孕產家庭獲得更完整的陪伴。她認為，生養孩子需要全社會共同支持，而竹市透過各局處合作，展現「全村力量」守護家庭的精神。高虹安市長強調，育兒支持政策的核心，不僅在於經濟補助的提供，更重要的是建構穩定且可長期運作的社會支持系統。透過持續完善0至6歲育兒照顧資源，希望降低家庭育兒壓力與不確定性，讓家長能在更友善的環境中兼顧工作與照顧責任，逐步落實共同育兒、共擔責任的城市治理目標。此外，在擴充公共化教保服務2歲專班量能政策，將依家長需求持續提升教保服務供給，並強化2至6歲幼兒教育銜接體系，讓幼兒在入學前即可享有穩定且優質的學習與照顧環境。同時也推動「生生好骨力」政策，透過營養教育與健康促進措施，培養幼兒良好的飲食習慣，促進骨骼健康發展，進一步建構更完善的學前教育與照護支持體系，為幼兒健康成長奠定良好基礎。(新竹市政府 廣告)