我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了流量不擇手段！日網紅一支影片毀了無辜人飯碗（圖／截自vision Thai）

一名擁有約60萬粉絲的日本TikTok網紅，因在泰國曼谷知名觀光地考山路拍攝一支「假扒竊」擺拍影片，為了博取流量竟將一名毫不知情的緬甸籍工人剪輯成「真實小偷」，害對方生計嚴重受創、差點丟了工作，事件曝光後在泰日兩地社群媒體引發強烈撻伐，創作者最終在7月13日公開鞠躬道歉，坦承全是自己的錯。這支影片由TikTok帳號「フリダム日記」發布，內容是創作者故意將裝滿現金的橙色錢包露出口袋，在考山路一帶來回走動，鏡頭捕捉多名路人「取走」錢包的畫面，並以「在泰國把錢包掛在外面，會被扒嗎？」作為噱頭，一開始讓觀眾誤以為創作者本人真的遭到扒竊，直到影片後段才揭曉這其實是一場刻意安排的「社會實驗」。然而真正的問題出在，創作者事先找了一名在考山路上班的緬甸籍男子配合演出，答應以遊戲道具或些許金錢作為酬勞，讓對方假裝從口袋掏走錢包，但這名男子完全不知道最終畫面會被剪輯呈現成「他就是真正的扒手」。影片廣傳後，這名緬甸籍男子的生計立刻受到嚴重波及。他的妹妹透過社群媒體發文指出，哥哥完全不知道自己會在影片中被塑造成扒手形象，不少外國遊客看過影片後開始對他心生懷疑與敵意，甚至一度讓他面臨失業危機。這名男子隨後憤而向警方報案，指控這支影片嚴重損害了他的個人名譽，也對考山路整體旅遊治安形象造成負面衝擊。事件同時在日本網路社群引爆強烈批評聲浪，大批日本網友直指創作者這種做法完全不可接受，部分人士更要求平台對帳號採取封禁處置，也有聲音批評，這支影片恐誤導觀眾對泰國治安產生偏差印象。原始影片隨後遭到刪除，但已被大量轉發並附上英文批評說明，讓爭議持續在國際間擴散延燒。面對排山倒海的輿論壓力，這位創作者發布道歉影片鞠躬認錯，坦承自己為了流量而罔顧後果，這一切都是他一手造成的錯誤；事後他更親自飛往泰國，當面向受害者致歉，並錄製一段澄清影片，委請受害者的妹妹轉交給雇主證明清白。所幸在創作者澄清後，這名緬甸籍男子最終已獲准回到原崗位繼續上班，暫時解除了迫在眉睫的失業危機。不過，他先前已向警方提出的名譽損害申訴，後續是否會繼續走法律途徑追究責任，目前泰國當局尚未公布最新進展，事件後續發展仍值得持續關注。