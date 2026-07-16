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長榮集團張國華捲入長榮海運內線交易疑雲，檢方日前裁定以1.2億元交保，並限制出境、出海及接受科技監控。有律師認為，張國華身價852億元，檢方認定內線交易擬制性犯罪所得逾21億元，交保金不及犯罪所得十分之一，質疑交保金額明顯偏低，恐不足以確保後續偵查順利進行，也引發外界對防止串證、滅證效果的討論。當初檢舉本案的律師林正疆在節目表示，本案受到高度關注，除因張國華身為長榮集團重要決策者外，更在於檢方初步認定的擬制性犯罪所得約21.1億元，而若依後續股價變化推估，相關帳面利益可能更高。雖然擬制性犯罪所得與帳面利益屬不同法律概念，最終仍須待檢方起訴及法院審理認定，但無論採何種計算方式，都已遠高於《證券交易法》加重處罰的1億元門檻。他表示，交保制度除考量被告是否逃亡外，也應兼顧防止串證、滅證及影響證人等風險。由於張國華在長榮體系具有相當影響力，案件又牽涉家族成員、公司高層及相關企業人士，若偵查期間相關證人說法遭協調，或交易指示、會議紀錄、通訊紀錄等重要資料受到影響，恐增加案件調查難度。林正疆進一步指出，《證券交易法》第157條之1明定，公司董事、經理人、大股東，或因職務、控制關係而知悉重大消息者，在重大訊息公開前及公開後18小時內，不得買賣相關股票。若違反內線交易規定，依法可處3年以上、10年以下有期徒刑。若犯罪所得或財產利益達1億元以上，刑責將提高為7年以上有期徒刑。若張國華最終遭法院認定罪名成立，將面臨加重刑責。本案後續仍待檢方持續偵辦，是否提起公訴及法院最終認定犯罪所得與刑責，仍有待司法程序釐清。不過，交保金是否足以達到保全證據與避免干擾偵查的效果，已成為各界關注焦點。