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6,738億預算 桃機、高機、金門都受惠

配合國家淨零轉型 葉俊顯：機場營運韌性更重要

交通部為了在2045年達到國際旅客運量約1億人次、國內旅客運量約1,300萬人次、貨運量約402萬噸目標，投資6,738億元推動「台灣地區民用機場2045年系統規劃」。國發會委員會議今（16）日審議通過，全案將陳報行政院核定。交通部規劃以2045年為目標年，推估國際旅客運量約1億人次、國內旅客運量約1,300萬人次、貨運量約402萬噸，將作為後續機場容量配置及建設推動重要參據。而在2045年以前，桃園國際機場公司、民航事業作業基金與軍方將分別投入約4,916億元、約1,800億元及22億元進行各項機場軟硬體建設，預計總投資金額合計約6,738億元。推動及規劃重大機場建設計畫，包含桃園機場持續推動的第三航廈及第三跑道，高雄機場則在核定新航廈第一期工程後，已展開滑行道北移與停車場主體工程，並於細設完成後接續航廈主體工程。至於離島機場部分，金門機場空側道面整建工程及北竿機場新航站擴建第一期建設，刻正辦理設計事宜，蘭嶼及綠島機場則已展開航廈增（整）建及外觀風貌改造施工。國發會主委葉俊顯指出，面對環境變遷與科技演進，機場營運韌性與調適能力日趨重要，全國民用機場建設應妥善運用建設資源，配合國家淨零轉型與數位發展政策，推動永續化、智慧化與韌性化等營運前瞻策略，加速永續與數位轉型，期帶動機場空域管理與營運革新發展，打造兼具綠色、智慧與高效能的空運體系。