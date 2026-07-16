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瀚草影視年度旗艦影集《成名在望》今（16）日舉辦記者會，監製湯昇榮率導演羅安得、製作人黃桂慧、製作人陳凌立，以及李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、喬瑟夫、邱勝揚、朱勻甄、徐祥竣一同出席。李國毅為了角色幾乎全程素顏上陣，在烈日下連續拍攝數月，不僅曬到脫皮、受傷、中暑，還笑說每天至少流掉1公升的汗，體脂更一路從14%降到11%。李國毅透露，《成名在望》大部分戲份都在夏天拍攝，每天幾乎都要頂著烈日在戶外曝曬6至8小時，因此幾乎不用特別化妝，「因為化完妝很快就融掉了。」拍攝期間他刻意曬黑，每天都在太陽底下奔跑，導致皮膚曬到脫皮、受傷，甚至還曾中暑，「好多演員都中暑，大家一直在太陽底下跑，汗都流光了。」雖然體重沒有明顯變化，但身體組成卻差很多，「體重沒差，可是體脂有差，開拍前大概14%，拍到後面剩11%。」他更笑說，每天至少流掉約1公升的汗，拍完整部戲，人也變得精瘦不少。姚淳耀與蔡亘晏（爆花）在劇中有不少情感糾葛，姚淳耀形容兩人的關係是「曾經有情愫、互相依賴，也互相傷害」，不過拍攝時沒有刻意設計表演方式，而是讓情緒自然流動。至於被笑說劇中唱跳表現可以組成「S.H.E」，他坦言一切都是劇情需要，笑說自己並沒有因此愛上跳舞，「老婆看完只跟我說『跳得很好，下次不要跳了。』」蔡亘晏則透露，劇中唱跳橋段讓她壓力不小，因為角色設定只有18歲，她花了很多時間做心理建設，還特地請邱勝揚協助編舞，陪著她與管罄一起練習。她說兩人是大學同學，18歲就認識至今，彼此熟到不行，「他都叫我臭女人，還會笑我腳趾頭很短很醜。」但也因為彼此信任，才能一起完成戲裡的演出，之後甚至還合作推出歌曲。