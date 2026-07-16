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新功能擴大上路「台北車站也有了」！北捷閘門加裝「LED指示燈」

台北捷運今日宣布，台北車站將成為擴大試辦的第二車站，即日起將於台北車站B3層鄰近高鐵及台鐵方向的2座閘門，加裝自行研發的「閘門LED通行識別指示燈」

▲台北車站將成為擴大試辦的第二車站，即日起將於台北車站B3層鄰近高鐵及台鐵方向的2座閘門，加裝自行研發的「閘門LED通行識別指示燈」，若綠燈亮起，代表票卡感應成功；若紅燈亮起，則顯示票卡感應異常。（圖／台北捷運提供metro.taipei）

還新增「異常進入紅燈閃爍」警示功能，只要試圖逃票，就會立刻亮起紅燈，提醒有心人士切莫因為門檔拆除，心存僥倖意圖逃票或尾隨他人進出，違者將依《大眾捷運法》第49條規定開罰，除了須補繳票價外，並應支付票價50倍之違約金。

▲北捷試辦新型閘門，還新增「異常進入紅燈閃爍」警示功能，只要試圖逃票，就會立刻亮起紅燈，提醒有心人士切莫因為門檔拆除，心存僥倖意圖逃票或尾隨他人進出。（圖／台北捷運提供metro.taipei）

北捷LED閘門試辦獲好評！乘客讚進出更方便：好事一件

台北捷運近年來不斷改版推出新功能，繼Apple Pay 快速交通卡、更新到站顯示器等，，只要試圖逃票者就會立刻亮起警示燈，提醒民眾切勿僥倖逃票。台北捷運在2026年6月於國父紀念館站推出新型閘門，移除原本的紅色門檔，並加裝設紅、綠燈條，加速旅客通行外。，若綠燈亮起，代表票卡感應成功；若紅燈亮起，則顯示票卡感應異常，需洽詢問處協助。閘門透過直覺的燈號顯示，不用特別低頭看螢幕，就能快速掌握感應結果，北捷進一步解釋，若乘客遇到票卡感應異常，閘門會亮起紅色燈光，螢幕同步顯示「X」圖示，並指引旅客「請洽詢問處」；若旅客未退出閘門，仍持續向前通過，紅色燈光立即轉為連續閃爍，並同步發出急促警示音，提醒旅客應立即至詢問處洽站務人員協助。據了解，台北捷運過去被民眾抱怨，刷卡後需查看閘門頂部小螢幕確認感應結果，加上傳統閘門有紅色擋板，容易碰撞旅客隨身行李或拖慢行走速度。北捷在6月上旬聽見大眾心聲，改為LED紅綠燈條後，用餘光即可一秒判斷感應成功與否，拆掉門檔也大幅加快通過的流暢度。自6月上旬在國父紀念館站推出後廣受好評，不少乘客實際使用過後稱讚。但亦有人持不同看法，認為應將重點擺在刷卡感應慢問題，也擔憂逃票問題無法避免。北捷此次擴大於台北車站試辦，將持續觀察試辦情形及蒐集旅客意見，作為後續精進服務參考，打造更貼近旅客需求的智慧運輸環境。此外，也提醒民眾，如遇到票卡無法感應進、出站或票卡遺失等情形，請先洽站務人員協助處理，共同維護公平、安全的乘車環境。