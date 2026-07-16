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▲PSI與亞東紀念醫院完成策略合作備忘錄（MOU）簽署，雙方團隊及臨床研究夥伴共同合影，深化臨床研究合作與試驗執行量能。（圖／PSI提供）

▲PSI與高雄醫學大學附設中和紀念醫院完成策略合作備忘錄（MOU）簽署，雙方代表展示合作文件並合影，攜手推動高效率臨床試驗合作。（圖／PSI提供）

台灣璞氏健康發展有限公司(PSI CRO，以下簡稱PSI)宣布，正式與台灣六家指標性醫療機構簽署策略合作備忘錄（MOU），建立橫跨北、中、南的臨床試驗合作網，進一步深化既有長期夥伴關係。 此次合作將聚焦加速臨床試驗啟動、提升收案效能及跨機構協作效率，致力於協助全球藥廠與生技公司推進多元治療領域的臨床研究，強化台灣在全球及亞太臨床研究版圖中的策略價值。隨著精準醫療、細胞與基因治療、放射性藥物等先進療法快速發展，全球臨床試驗日益朝跨國、多中心及高度專業化方向前進。臨床試驗中心能否快速啟動、穩定收案，並建立具效率的跨院合作機制，已成為國際藥廠與生技公司布局臨床研究的重要考量。PSI此次串聯台灣六家具豐富臨床研究經驗的醫療機構（依英文字母順序排列），包括彰化基督教醫院（Changhua Christian Hospital, CCH） 、嘉義基督教醫院（Chiayi Christian Hospital, CYCH）、亞東紀念醫院（Far Eastern Memorial Hospital, FEMH）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital, KMUH）、臺大醫院（National Taiwan University Hospital, NTUH）、以 及臺北醫學大學暨附屬醫療體系（Taipei Medical University and its affiliated hospital system）。上述機構在腫瘤、血液疾病、胃腸肝膽疾病及感染性疾病等領域具備深厚研究量能，並持續拓展神經疾病與呼吸道疾病等新興研究領域。除整合既有臨床研究優勢外，PSI亦與合作機構共同評估並強化放射性藥物相關研究能力，規劃將符合條件的試驗中心納入PSI全球研究網絡，以支持未來核子醫學、分子影像及精準醫療相關臨床試驗。此次MOU將透過標準化合作模式，建立專責聯絡窗口、高階管理督導機制及結構化收案追蹤流程，提升臨床試驗執行資訊的透明度與即時性，並加速各階段的決策與問題處理。對全球藥廠與生技公司而言，此合作模式有助於提升試驗中心啟動準備度、強化收案進度的可預測性，並優化臨床試驗自前期規劃、試驗啟動至實際執行的跨機構協作效率。PSI台灣總經理Roger Tseng及其團隊表示，此次合作建立在PSI台灣團隊與國內頂尖醫療機構多年累積的合作基礎上，過去雙方亦曾共同參與基因治療及其他先進療法的全球關鍵性臨床研究。對臨床試驗委託方而言，速度與可預測性是重要需求，而此次策略合作將同時強化這兩項關鍵能力。面對日益複雜的全球臨床研究需求，從試驗設計、受試者招募，到跨院與跨國營運協調，皆對臨床試驗受託研究機構與醫學中心的整合能力提出更高要求。PSI認為，藥廠與生技公司、臨床試驗受託研究機構、試驗主持人及醫院管理團隊之間的深度整合，將是提升試驗效率的重要關鍵。透過此次MOU建立的策略合作網，PSI將進一步串聯全球臨床開發經驗與台灣醫療機構的研究量能，協助創新療法加速進入臨床研究與開發階段，並縮短患者取得創新治療的等待時間。