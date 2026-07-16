中華航空、長榮推出夏季促銷活動之後，星宇航空也於今（16）日宣告，推出促銷活動，打出精選航線88折優惠。「機票達人布萊N」也在臉書粉專提到幾個很推薦的航線，價格相當不錯，尤其是台北（桃園）飛熊本，竟有來回含稅價最低萬元不到的優惠價。
星宇航空此次推出精選88折優惠，即日起開跑，將優惠至8月31日，幾個亞洲區航線都有不錯的實惠票價，像是對國人來說最熱門的台北（桃園）飛東京，來回含稅1萬2858元起，曼谷也8629元起。機票達人布萊N更提到：「受惠燃油價格回穩，這次促銷活動的價格明顯較上個月降價許多，熊本直接跌回四位數的價格」，免萬元就能飛日本，甚至比起飛沖繩的1萬1002元起更實惠許多。
🟡星宇航空精選航線88折促銷相關資訊：
適用航線：台灣出發航線單程／來回行程
適用購票區間：即日起至2026年8月31日
🟡星宇航空精選航線88折促銷重點航線票價一覽：
▪️台北-香港 7990元起
▪️台北-熊本 9668元起
▪️台北-東京 12858元起
▪️台北-沖繩 11002元起
▪️台北-曼谷 8629元起
▪️台北-西雅圖 24322元起
中華航空也有促銷活動 飛東京未稅價8832元
中華航空的2026夏季旅展也已開跑，活動將至7月22日，打出精選航線 8折起，其中受到國人喜愛的日本，則有台北桃園-東京成田未稅價8832元、台北-福岡未稅價7488元。
🟡華航夏季旅展暑假期間優惠航線精選：
▪️台北-香港 未稅價3240元
▪️台北-東京（成田） 未稅價8832元起
▪️台北-大阪 來回未稅價9120元起
▪️台北-福岡 來回未稅價7488元起
以上優惠出發期限：即日起～2026年8月31日
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適用航線：台灣出發航線單程／來回行程
適用購票區間：即日起至2026年8月31日
🟡星宇航空精選航線88折促銷重點航線票價一覽：
▪️台北-香港 7990元起
▪️台北-熊本 9668元起
▪️台北-東京 12858元起
▪️台北-沖繩 11002元起
▪️台北-曼谷 8629元起
▪️台北-西雅圖 24322元起
中華航空也有促銷活動 飛東京未稅價8832元
中華航空的2026夏季旅展也已開跑，活動將至7月22日，打出精選航線 8折起，其中受到國人喜愛的日本，則有台北桃園-東京成田未稅價8832元、台北-福岡未稅價7488元。
🟡華航夏季旅展暑假期間優惠航線精選：
▪️台北-香港 未稅價3240元
▪️台北-東京（成田） 未稅價8832元起
▪️台北-大阪 來回未稅價9120元起
▪️台北-福岡 來回未稅價7488元起
以上優惠出發期限：即日起～2026年8月31日