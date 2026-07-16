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徐巧芯挺蔣萬安：卓榮泰下台、賴清德道歉

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，食安危機延燒全台，政府處置作為也成為輿論焦點。台北市長蔣萬安砲轟，行政院長卓榮泰應為事件下台負責，總統賴清德也該向全民公開道歉；國民黨立委徐巧芯隨後聲援表示，卓榮泰第一時間稱「再考慮」，讓人民寒心，如今還要在野黨替政府補破網，人民繳稅不是為了要養這樣的政府。徐巧芯指出，這起致癌毒油案延燒至今，人民最憤怒的，早已不只是致癌油流入市場，而是民進黨政府一路慢半拍、擠牙膏、卸責。問題油流向越爆越多，影響食品工廠、餐廳、超商、學校營養午餐，甚至國軍採購，事件持續擴大。徐巧芯痛批，面對民進黨政府的蓋牌、包庇、無能，人民等不到一句道歉，等到的卻是卓榮泰的傲慢，行政院長想到的不是向人民負責，而是不斷替自己辯解，這才是真正讓人民寒心。行政院第一時間到底在「再考慮」什麼？直到今天，外界對可能存在的政商關係、是否有人關說、是否影響政府決策，仍有許多疑問。賴清德總統有責任向全民說清楚，而不是讓質疑持續延燒。「最荒謬的是，現在保護人民的不是衛福部，而是在野黨。」徐巧芯提到，由國民黨立委葛如鈞與團隊推出「油跡可循」查詢平台，整理下架油品、受影響產品及流向資訊，讓民眾即時查詢、自保。這本來就是政府該做的工作，如今卻要在野黨替政府補破網，人民繳稅，不是養一個出了食安危機，還要人民自己查資料、自己避雷自救的政府。最後，徐巧芯也力挺蔣萬安的主張，這不只是行政疏失，而是整個執政團隊的失能、失責，卓榮泰應下台負責，賴清德更應向全民道歉，完整交代決策過程。食安不能靠運氣，政府更不能靠卸責，唯有負起政治責任，才能找回人民對政府最基本的信任。