韓星金宇彬和申敏兒愛情長跑10年，去年底在首爾新羅飯店舉辦私人婚禮，婚後夫妻倆不時公開放閃，近日有網紅分享在路上巧遇金宇彬的照片，形容對方「自帶光芒」，還透露男神離去時不忘幫老婆申敏兒宣傳新電影，甜膩破表。
大街上目擊金宇彬本人 網紅夫妻：身材比例驚人
YouTube頻道擁有45萬訂閱數的韓國網紅夫妻檔「eolmi夫妻」，昨（15）日在IG發文，透露在開車回家的路上，突然看到對面的馬路有一位身材比例驚人、自帶光芒的男子，即便該男戴著帽子，兩人一眼就認出是金宇彬本尊。
eolmi夫妻表示，金宇彬曾經在上節目時提過並推薦他們，之後雙方在某個活動遇上，金宇彬主動提出吃飯邀約，後來對方真的親自訂了餐廳請客，讓夫妻倆相當感動，「他的美談我大概可以講個一百個」。
金宇彬不忘幫老婆申敏兒打片 網紅夫妻被閃暈
而eolmi和金宇彬許久不見，彼此互相聊了一下近況，正準備道別時，金宇彬突然說「路上小心，一定要去看《瞳孔（눈동자）》喔」，不忘替愛妻申敏兒6月上映的新片打廣告，讓eolmi夫妻大呼：「歐巴最後留下的那一句話，簡直甜到讓人當場昏倒！」
貼文曝光後，網友紛紛留言：「是的，大哥，我也一定會看的」、「好嫉妒，竟然可以遇到野生金宇彬」、「我也想巧遇歐巴...」、「好羨慕你們喔」、「不，我要怎麼能在路上走路時遇到你，宇彬！」
資料來源：얼미부부IG
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YouTube頻道擁有45萬訂閱數的韓國網紅夫妻檔「eolmi夫妻」，昨（15）日在IG發文，透露在開車回家的路上，突然看到對面的馬路有一位身材比例驚人、自帶光芒的男子，即便該男戴著帽子，兩人一眼就認出是金宇彬本尊。
eolmi夫妻表示，金宇彬曾經在上節目時提過並推薦他們，之後雙方在某個活動遇上，金宇彬主動提出吃飯邀約，後來對方真的親自訂了餐廳請客，讓夫妻倆相當感動，「他的美談我大概可以講個一百個」。
而eolmi和金宇彬許久不見，彼此互相聊了一下近況，正準備道別時，金宇彬突然說「路上小心，一定要去看《瞳孔（눈동자）》喔」，不忘替愛妻申敏兒6月上映的新片打廣告，讓eolmi夫妻大呼：「歐巴最後留下的那一句話，簡直甜到讓人當場昏倒！」
貼文曝光後，網友紛紛留言：「是的，大哥，我也一定會看的」、「好嫉妒，竟然可以遇到野生金宇彬」、「我也想巧遇歐巴...」、「好羨慕你們喔」、「不，我要怎麼能在路上走路時遇到你，宇彬！」