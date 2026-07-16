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2026年TPBL新人選秀高雄全家海神用狀元籤選進賀丹（Robert Hinton），他在選秀會後也接受媒體採訪，暢談加盟海神的原因全是因為「像家人一樣的球隊氛圍」，特別是見到了執行長李偉誠，這對他來說就是塵埃落定的關鍵。賀丹直言，自己的目標只有一個，就是幫助海神奪下總冠軍，至於個人獎項則「順其自然就好」。此外，李偉誠也談到招募賀丹真的不容易，但這過程也很快樂。高雄海神今日毫無疑問用狀元籤選進賀丹，事實上早在去年雙方就開始有所接觸，因此在選秀前外界就普遍認定賀丹會去到海神。至於為何這麼快就情定海神？賀單今日受訪時表示無論是球隊氣氛，還是與球團高層接觸，都讓他留下深刻印象，尤其執行長李偉誠更讓他當場下定決心就是要加入這支球隊：「我去拜訪海神之後，那就是我需要的一切，他們的氣氛就像家人一樣。我覺得他（李偉誠）是一個非常棒的人，我非常期待能在海神隊、在他的帶領下一起共事。」至於成為選秀狀元那一刻，賀丹笑說原本以為自己能夠保持冷靜，結果完全失敗，「老實說，我腦袋一片空白。我一直告訴自己『沒事、放輕鬆』，但等到宣布名字前最後那幾分鐘，我所有的冷靜都消失了，只剩下心跳一直狂跳。」對於新東家，賀丹毫不掩飾自己的期待。他認為海神是一支具備冠軍實力的球隊，隊內球員打法充滿拚勁與韌性，「我一直覺得海神就是冠軍級球隊，能夠以狀元身份加入，我真的非常幸運。」他也提到，自己看過海神許多比賽，欣賞球隊快速且強悍的球風，希望自己加入後，能夠延續這樣的比賽文化。展望新球季，賀丹把目標說得十分明確：「我的目標就是贏球，就是拿總冠軍。」他表示，希望向隊上的老將學習，也期待跟總教練齊科（Zico Coronel）吸收更多籃球觀念，「如果個人獎項跟著來，那很好，但我並不是為了那些而打球。我只想把最好的自己帶到場上。」海神執行長李偉誠對於能選進賀丹感到非常開心，他也分享他眼中的賀丹是一名反差相當大的球員，「他在場上充滿活力、充滿衝勁，但私底下其實很謙虛、很安靜，是一位反差很大的球員。」李偉誠笑說，當初看賀丹代表中華隊出賽時，從沒想過海神有機會選到他，「那時候想說，我們應該永遠不會拿到選秀狀元，所以也沒有想太多，沒想到今年真的有這個機會。」至於外界好奇海神究竟靠什麼打動賀丹加盟，李偉誠笑著把答案留給本人，隨後補上一句：「誠意。」他也坦言，招募賀丹的過程並不輕鬆，但一路走來十分值得，「不容易，但是做得很快樂。」