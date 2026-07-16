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台北市長蔣萬安今（16）日罕見動怒，和市議員簡舒培對罵7分鐘，兩人吵得面紅耳赤、破口大罵，全是為了信義區要價744萬的天價遮陽傘，質疑拆分預算規避議會監督，後來又扯到議員索資料紛爭，蔣萬安一句「索資佛地魔」，讓簡舒培爆氣，一個說報復性索資霸凌基層公務員，一個嗆不敢公開議員索資，雙方吵到議長戴錫欽介入無果，簡舒培還一度要蔣萬安去提告，最終戴錫欽也動怒數度說「可以了」才結束。簡舒培今質詢信義區744萬的天價遮陽傘，質疑蔣萬安拆分預算，規避規定5000萬以上要送市議會備查，更找出2022年蔣萬安曾質疑柯文哲拆分預算一事。蔣萬安一開始說有告知備查，因為沒有超過5000萬，所以依法依歸，簡舒培秒說他跟柯文哲一樣，當年蔣要求柯說清楚，如今為何可以逃避議會監督？更指出遮陽傘的照明設備，基本設計4萬、細部設計卻變成74萬，到底有何不同？蔣萬安則說本來就不同，包括後續施工、施作、工法等，隨後旁邊的幕僚提供資料，他則念了一段為何預算增加，回嗆簡舒培「，當然有差異，議員不了解不清楚不知道，我們可以提供文字給妳」；簡舒培則回擊，「不用，你知道我辦公室針對這個案子3箱資料，我索資第一名，還需要提供資料？」蔣萬安此時一句「妳是索資佛地魔」，徹底觸怒簡舒培，嗆說沒錯，所以資料不用給她，更嗆蔣萬安旁邊的局處在蒙騙他，「柳采葳索資30年，我就沒聽你在講」；蔣萬安則辯說，他依法依歸，簡舒培一次索資10萬筆，讓基層同仁受不了，助理被開單，就跟同一個分局連續索資，導致公務人員人才流失。沒想到簡舒培大方承認，更說她就是有監督需求，「我願意接受監督，請你接受監督」，蔣萬安則回說當然願意，隨後簡舒培跳針7次「你敢不敢公開所有議員索資」，蔣則說要幫基層同仁發聲，簡則說「我絕對合理，不要以為你抹黑我」，蔣再嗆事實就是這樣。期間質詢時間結束，議長戴錫欽數度介入希望換下一組質詢，但蔣萬安仍回嘴，嗆「搞不清楚狀況、血口噴人」，讓本來要離開的簡舒培又回來開罵，說「你去提告，如果我有不法你去提告，我所有索資依法依職權，不會因為你打壓我就閉嘴」。簡舒培更嗆，她所有資料都是你給的，還少頁、還叫發言人要記者不敢提問，莫名其妙，心虛不得了，只敢躲在發言人、研考會主委殷瑋後面，不要用索資躲避，問A答B，把台北市民當笨蛋。戴錫欽此時再度介入，說尊重大家質詢，時間已經到了，他尊重兩位，但簡舒培仍持續開罵，戴錫欽動怒「可以了」，簡舒培則說，「議長我也尊重你，市長一直講血口噴人，他一直講為何我不可以講」，戴錫欽則說「我沒有不給你講，請離開」，簡舒培才氣沖沖離開。