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國泰金控今 (16）日代子公司國泰投信公告，經董事會決議通過，將由劉上旗出任國泰投信新任總經理，後續人事案將依主管機關核定為準。另外，國泰金也發布重訊指出，國泰世華銀行董事將由前董事長陳祖培出任，並於7月17日生效，市場預料也將接任董事長。國泰金這波人事異動，主要是國泰投信爆發「利害關係人交易」踩紅線風暴，起因於時任國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任世芯-KY獨董，又是國泰投信董事，因內部申報疏失，導致國泰投信旗下8檔共同基金及全權委託帳戶誤買利害關係人管制股票，造成近10億元損失，國泰金總經理李長庚率領5家子公司高層鞠躬致歉，郭明鑑也請辭國泰世華銀行董事長，國泰投信總經理張雍川也以「督導不周」為由主動請辭，並向大眾與投資人致上最深歉意。如今，國泰金代子公司國泰投信公布最新人事，劉上旗辭任原國泰投信副董事長職務，改任國泰投信總經理，待金管會審查通過後生效。國泰金表示，國泰投信將借重劉上旗充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，打造有韌性的經營體質。另外，據了解，郭明鑑請辭國泰世華銀行董事長後由副董事長蔡宗翰暫代職缺，國泰世華銀行預計17日召開董事會，外界預期屆時將推舉高齡80多的陳祖培接任董事長。而他曾任國泰世華銀行總經理、副董事長、董事長，還有國泰金副董事長，銀行資歷完整，為國內老一輩知名銀行家，也是從小銀行員做到銀行董事長的典範。