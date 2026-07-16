我是廣告 請繼續往下閱讀

夜班責任護理師涉案 監視器錄下關鍵進出畫面

嫌犯否認指控 案發後曾離職轉任助產師

輿論震驚 院長親自召開記者會道歉

日本千葉縣一名51歲的護理師涉嫌在醫院病患的點滴管中混入糞便，導致75歲的老翁死亡，案件震驚全國，警方依殺人罪逮捕她後，護理師否認犯行，至於是否還有其他患者受害，醫院最新調查出爐。根據讀賣新聞與每日新聞等媒體報導，日本千葉縣柏市「柏田中醫院」日前發生一起駭人的醫療殺人案。一名51歲的前護理師涉嫌在夜班值勤時，將大便混入住院病患的點滴管中，導致病患因敗血症引發多器官衰竭死亡。千葉縣警方已於15日將該名護理師逮捕，而院方也於16日召開記者會，由院長率領幹部向社會大眾公開鞠躬謝罪。根據千葉縣警方調查，被捕嫌犯為居住於柏市豐四季的51歲前護理師古川美由紀。案發於今年1月30日凌晨3時55分左右，古川涉嫌潛入茨城縣取手市75歲住院患者會田榮次的病房，並將大便混入其正在使用的點滴延長管中。監視器畫面拍下古川進入病房，並在短短1分鐘後離去。當天凌晨4點多，一名男性准護理師發現會田的病情急遽惡化。會田於翌日（31日）晚間10時半左右宣告不治。司法解剖證實，其死因為敗血症引發的多器官衰竭，且其血液中檢驗出了存在於人類糞便中的細菌。事後，醫院職員發現點滴延長管內呈現異常的褐色，懷疑「可能被混入異物」，2月1日向柏市警署報案，涉案的大便極可能是從醫院內部取得。警方表示，古川美由紀在案發當晚擔任夜班的護理負責人，雖然她並非負責該病房巡房的護理人員，但監視器明確錄下她出入死者病房的畫面。面對警方訊問，古川美由紀否認部分指控，否認有將大便混入點滴管中。令人震驚的是，古川在案發當月底便主動離職，隨後前往東京都內的一家醫院擔任助產師（接生員）。千葉縣警方目前正在深入調查其犯案動機與詳細經過。這起駭人聽聞的事件震驚日本社會。一名母親曾在此住院的84歲當地女性憤怒地表示：「發生這種事真的太可怕了，絕對無法原諒！」柏田中醫院的營運法人「葵會」隨即發表聲明痛斥：「身為醫療機構的從業人員，甚至作為一個人，這都是絕對不可原諒的行為。」該院院長長谷川奉延於柏市內召開記者會，並在媒體鏡頭前公開道歉，「對於造成社會大眾極大的困擾與擔憂，我們由衷致上最深的歉意。」長谷川院長表示，院方將此視為極度嚴重的事件，未來會將「對受害者家屬的補償與誠摯應對」放在首位。院方除了全力配合警方調查、釐清真相與追究責任外，也將重新檢討組織體制，並透過加強全體員工的倫理教育、研議增設監視器等措施，全力防止類似悲劇再次發生。對於嫌疑人和受害者之間是否存在任何糾紛，長谷川回應，目前還沒有確認任何事情。醫院表示，已經調查犯嫌值夜班期間過世的6名病患，沒找到可疑之處。院方也提到，嫌犯當時與另一名同事在1月29日傍晚後到隔天早晨值夜班，2人負責受害患者所在棟各半的病患。不過，犯嫌當時並非負責受害患者的病房，卻數次前往他的病房，並跟當班的同事說「我擔心他的狀況，所以順便去查看」，這點讓院方起疑。