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▲台灣港務公司董事長周永暉與國際知名大提琴家張正傑簽署合作備忘錄，並成立郵輪發展處，期全面提升國際郵輪旅運服務品質。(圖／記者黃守作攝，2026.07.16)

▲台灣港務公司董事長周永暉致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.07.16)

▲台灣港務公司董事長周永暉(右)致送感謝狀給國際知名大提琴家張正傑(左)。(圖／記者黃守作攝，2026.07.16)

▲台灣港務公司與國際知名大提琴家張正傑達成合作，簽署合作備忘錄，有港航各界代表與會。(圖／記者黃守作攝，2026.07.16)

台灣港務公司於今(16)日下午，在高雄港旅運中心，舉辦台灣港務公司總公司與基隆港務分公司雙雙成立郵輪發展處，期全面提升國際郵輪旅運服務品質，並打造具在地文化特色的迎賓門面，乃與國際知名大提琴家張正傑達成合作，簽署合作備忘錄，未來將以《柏林愛樂12把大提琴》演繹的台灣民謠作為迎賓樂曲，宣示我國郵輪業務邁入嶄新的階段。台灣港務公司與國際知名大提琴家張正傑達成合作，簽署合作備忘錄，以及台灣港務公司總公司與基隆分公司雙雙成立郵輪發展處儀式，是由台灣港務公司董事長周永暉主持，並與國際知名大提琴家張正傑共同簽署合作備忘錄，有高雄市政府海洋局局長石慶豐、關務署高雄關關務長劉芳祝、移民署國境事務大隊高雄港隊隊長陳介章等人與會。台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司與國際知名大提琴家張正傑達成合作，簽署合作備忘錄，未來將以《柏林愛樂12把大提琴》演繹的台灣民謠作為迎賓樂曲，宣示我國郵輪業務邁入嶄新的階段。周永暉指出，郵輪旅運中心是國際旅客抵達我國的重要門戶，也是旅客對我國留下第一印象的重要場域，此次台灣港務公司獲大提琴家張正傑授權的音樂作品，為張正傑老師歷經多時奔走，於2020年促成錄製的《柏林愛樂12把大提琴》台灣民謠專輯，該專輯史無前例於柏林愛樂廳錄製，並由柏林愛樂首席錄音師Christoph Franke親自操刀，將台灣經典旋律與溫潤細膩的大提琴音色完美揉合。周永暉並指出，未來，此系列樂曲將於基隆港東岸、西岸旅客中心，以及高雄港旅運中心，當旅客到、離港時段播放，台灣港務公司期盼，透過這份每次來台演出均引起轟動的安可曲，讓旅客自踏入國門起，便沉浸在台灣的人文魅力中，將公共旅運空間昇華為傳遞海洋特色的藝術走廊。在活動現場，大提琴家張正傑親自演奏台灣民謠，以悠揚樂聲為台灣港務公司總公司與基隆港務分公司雙雙成立郵輪發展處獻上祝福，為更精準對接市場需求，港務公司此次採取「南北雙核心」戰略，透過位於高雄的總公司統籌，就近協助南台灣及台灣港群帶動郵輪產業發展。