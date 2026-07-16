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南太平洋島國紐西蘭16日晚間發生強震！台灣時間今天下午5時14分，紐西蘭南島西南側濱海陸地發生芮氏規模6.3強震，震央靠近一處國家公園，地震深度51公里，多地震感強烈。紐西蘭當局隨即發布海嘯警報，要求收到疏散令的沿海居民立即前往安全地帶避險。截至目前，尚無傷亡與重大災情消息傳出，但當地民眾形容搖晃過程相當驚人。綜合紐西蘭國家廣播電台、1 News、路透社等媒體報導，紐西蘭國家緊急事故管理署（NEMA）已針對南島西岸從密爾福峽灣至皮瑟古爾角沿海居民發布緊急疏散令，要求居民立即前往離家最近的高處避險，或盡可能朝內陸方向疏散，在民防單位解除警報前不得返家。NEMA特別提醒，第一波海嘯規模未必是最大的，海嘯活動可能持續延燒好幾個小時，在海嘯警報解除之前，都必須提防出現破壞力海嘯的可能性。當局也建議，若在震央以外地區感受到搖晃時間較長或強度較大的地震（例如難以站立、搖晃超過1分鐘），也應立即離家尋找安全地帶，遠離水域、海灘、港口、碼頭與河流，且應盡量採取步行或騎單車方式疏散，避免遭遇交通阻塞，遊客也被要求暫停觀光活動。根據紐西蘭地質災害機構GeoNet官網資料，這起地震發生於當地時間晚間9時14分，震央位於南島西南側陸地，距離以旅遊聞名的城市蒂阿瑙以北約40公里處，深度51公里，整個南島幾乎全境有感，北島部分地區也感受到搖晃。稍晚NEMA將強震規模下修為5.9，並同步調降海嘯預報警示等級，但研判沿海地區仍會出現大浪與難以預測的湧浪。蒂阿瑙是紐西蘭知名觀光勝地「峽灣國家公園」的門戶城鎮，當地蒂阿瑙峽灣飯店值班經理普亞特向路透社形容，這波地震「有點強烈」，搖晃持續約1分鐘，「飯店裡有震動感，但東西沒有移動」，所幸當地尚未傳出災情。地震發生後，蒂阿瑙以東的大城皇后鎮湖區已針對當地歷史悠久的艾迪斯卡維爾橋採取預警封閉措施，並警告山區駕駛留意路面可能出現落石。南島各地居民也陸續在社群媒體分享驚魂經驗：瓦納卡一名居民形容搖晃程度「非常強烈」；亞力山德拉居民則說，先是聽見一聲宏亮的「轟隆」聲，接著才感受到明顯搖晃；南地大區里弗斯戴爾居民表示搖晃維持約20至30秒；丹尼丁市則有居民反映「沙發猛晃」、「整棟房子都在搖」，各地反應都顯示這波地震威力不容小覷。根據統計，這起地震發生後43分鐘內，當地又陸續發生至少7次餘震，規模介於3.4至4.3之間，其中晚間9時31分發生的規模4.3最大。截至晚間9時57分，GeoNet已接獲超過1萬8,532份「有感報告」，顯示這波地震影響範圍相當廣泛。值得一提的是，紐西蘭位處環太平洋火環帶，國土橫跨印度澳洲板塊與太平洋板塊交界處，地殼活動與火山活動本就相當頻繁，這類規模的地震對當地而言雖不算罕見，但緊鄰觀光熱區發生，仍讓不少遊客與居民繃緊神經。