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▲台積電宣布加碼投資美國千億美元設廠，行政院強調台積電也正在持續擴大投資台灣，政府將全力協助台積電在台擴廠，並持續落實「確保三個優先、維持台灣領先」。（圖／行政院提供）

台積電今（16）日宣布將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元，估計將再興建4座晶圓廠與先進封裝廠。對此行政院回應表示，這是企業因應全球市場需求、人工智慧（AI）高速擴張及供應鏈區域化趨勢所進行的自主投資規劃，政府尊重企業依國際市場需求擴大投資美國，藉以強化台灣產業戰略地位。另強調台積電也正在持續擴大投資台灣，政府將全力協助台積電在台擴廠，並持續落實「確保三個優先、維持台灣領先」政策方向，包括優先確保最大製造產能在台灣、優先確保最先進技術留在台灣及優先維護最完整的台灣科技產業生態系。李慧芝指出，過去這段期間，在政府與產業相互合作下，台灣半導體產業的全球領先優勢持續擴大，新階段的全球布局，象徵台灣產業實力正在進一步向全球延伸與擴展，更有助於提升我國產業在全球AI及半導體供應鏈的戰略地位。事實證明，在正確的國家發展戰略帶動下，產業的全球布局正讓國家的經濟規模與動能更加提升，而非所謂的產業外移。李慧芝指出，近年來我國半導體產業的海外布局與國內投資同步成長，帶動整體產業能力與規模的持續擴大。台灣半導體產業總產值由2023年約新臺幣4.3兆元成長至2024年約5.3兆元，2025年達6.5兆元；依產業研究機構預估，2026年可望進一步成長至約8.4兆元，顯示全球布局與在台投資的戰略雙引擎，正持續壯大台灣半導體產業。李慧芝強調，政府支持企業依市場需求布局全球，也將持續在「深耕台灣、布局全球」的戰略原則下，依投審機制審查相關投資規劃，同時協助半導體產業持續擴大投資台灣，並帶動本土供應鏈、中小企業及新創產業共同成長，持續壯大護國神山及高科技產業在地供應生態系。李慧芝表示，台積電已於法說會中說明，該公司在美國擴大投資同時，也正在台灣進行13座先進製程及先進封裝廠的興建，未來也會繼續擴大投資台灣。對此，政府肯定台積電在擴大海外布局之際，同步擴大在台灣的投資，政府會全力協助半導體產業在台灣持續擴廠，支持土地、水電、能源等基礎設施。政府正積極協助包括台積電在內之業者在台灣興建中的設廠計畫，同時也已積極盤點未來預備用地，可供於國內持續擴大投資。因此，加計營運中、建廠中及未來擴大的投資，台灣仍將確保最大製造產能在台灣、最先進技術留在台灣、維護最完整的台灣科技產業生態系。