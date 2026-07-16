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▲青安2.0與3.0方案比較。（圖／財政部提供）

▲青安貸款目前辦理情況。（圖／財政部提供）

青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案將於8月1日上路，雖然新增年齡、所得及房屋總價3大申貸門檻，並提高新婚及育兒家庭貸款額度，不過，財政部次長阮清華今（16）日強調，內部預估逾9成首購族適用。至於市場擔心青安3.0會再助漲房價？他強調，目前房市環境已與青安2.0推出時不同，加上央行信用管制並未鬆綁，引發房市劇烈波動的可能性相對較低。青安3.0新增年齡、所得及房屋總價的資格條件，其中借款人申貸時未滿50歲，且申貸年齡加計核貸年限，合計不得逾80；借款人本人年所得總額不得逾新台幣200萬元；借款人購買住宅鑑價或買賣總價均不逾規定額度，台北市為3500萬元、新北市及新竹縣市為2500萬元、其他縣市為2000萬元。阮清華說明，設定50歲門檻 ，主要考量晚婚、晚育及延後購屋的社會趨勢。若年齡限制訂得過低，民眾可能35歲結婚、40歲準備購屋時，便失去申貸資格，因此政策在協助青年成家與實際購屋需求間取得平衡。另外，青安3.0也設有「排富」條款，財政部說明，200萬元限制以借款人「個人所得」計算，不包含配偶或其他扶養親屬所得；即使配偶收入較高，只要申貸人符合所得條件、夫妻名下均無自有住宅，仍可提出申請。不過，符合政策資格不代表銀行一定核貸，銀行仍會依申請人的收入、信用、負債及還款能力辦理授信審查。財政部統計，截至今年6月底，新青安自2023年8月推出以來，已撥貸17萬1705戶、金額1兆3410億元；若加計舊青安，累計協助51萬6475戶，撥貸金額達2兆7828億元，預估青安3.0受惠人數約16萬人。財政部也估算，若以青安2.0申貸資料來看，所得限制約排除8.6%申貸人，年齡限制約影響5.44%，房屋總價限制約影響6.05%，扣除條件重疊後，仍有9成以上首購族可適用青安3.0。財政部表示，所有青安貸款貸戶均得享有滿3年利息補貼，現行優惠後利率1.775%，包括銀行減收半碼及政府補貼1.5碼，滿3年的次日起「每年」補貼減少半碼，補貼期滿回復原貸款利率，今年8月1日至124年7月31日總經費估算約422.55億元 ， 其中政府補貼約272.71億元，續由內政部住宅基金支應。對於市場關注青安3.0是否推升房價，阮清華強調，青安2.0啟動時房市處於上升階段，因此成為「替罪羔羊」，現在時空環境已有變化，房市降溫呈現量縮價穩，加上青安3.0新增多項限制、央行第7波信用管制亦未鬆綁，不至於引發房市波動。另外，他也強調，青安3.0仍維持自住使用、借款人一生限貸1次等規範，財政部將持續加強查核未合規案件。根據統計，截至今年5月底，總計已追回1萬864件、金額達2億5146萬元，其中以青安1.0為大宗。