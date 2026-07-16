我是廣告 請繼續往下閱讀

歐盟因應全球鋼鐵產能過剩，7月1日起正式實施新一輪鋼鐵進口措施，對於全球各國實施進口配額，超出配額的鋼鐵產品進口關稅由0%提高至50%。台灣爭取到每年67萬噸的國家免關稅配額，經濟部貿易署今（16）日公告，463項鋼鐵貨品24日起，出口歐洲應向鋼鐵公會申請產地證明，以便管理貿易秩序。歐盟7月1日因應全球鋼鐵產能過剩及保護歐盟鋼鐵業，去年10月啟動立法程序，實施鋼鐵進口配額，將超出配額的鋼鐵關稅由0％提高至50％。其中，台灣政府經貿談判辦公室（OTN）爭取到每年67萬噸的國家免關稅配額。據統計，台灣近年出口鋼鐵產品至歐洲，每年約200萬至300萬噸左右。貿易署說明，台灣爭取到鋼鐵配額為67萬噸，若超過就會課徵50%關稅，因此為了確保證明鋼鐵產品是由台灣出口，管理貿易秩序，就必須要向鋼鐵公會申請產地證明。貿易署也羅列463項產品清單，包含不銹鋼系列，如各系列扁軋製品、不銹鋼條及桿等，也包含塗、鍍層扁軋製品、電氣特性鋼材、鋼管類產品等。